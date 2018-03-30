门罗参展泰国摩托车展 Munro 2.0面向东南亚开售

新浪数码讯 3月30日下午消息，第三十九届泰国摩托车展于曼谷开幕，中国新能源电动车品牌门罗在现场展示了旗下Munro 2.0新能源两轮电动车。

门罗新能源出行集团是国内集研发、生产、代工、销售、出行服务于一体的全产业链集团公司。本次泰国摩托车展，门罗展示了泰国版Munro 2.0。这家公司称，该车是门罗电动车主销车型，在国内、美州、欧洲部分国家地区都有销售，此次参加摩托展也是为了进一步开拓泰国及东南亚地区市场。

Munro 2.0泰国首销，门罗欲布局东南亚出行市场

据数据统计显示，东南亚地区摩托车销售量达950万辆，泰国不仅位居东南亚摩托销量第二位，还是世界上仅次于中国、印尼、越南的摩托车生产国。泰国也是拥有摩托车的家庭比例最高的国家，超过80%家庭拥有一辆或更多摩托车。

由此可以看出，泰国乃至东南亚地区出行市场对于摩托车需求量较大。新能源两轮电动车拥有着污染小、使用成本低、噪音低、易维护等诸多优势，未来新能源两轮电动车市场潜在空间巨大。

Munro 2.0亮相泰国摩托车展，堪称全场颜值担当

此次，进入泰国及东南亚市场的Munro 2.0整体采用复古咖啡设计风格，全车主体结构都采用铝合金制作，拥有重量更轻，强度更高的特点。同时，配合整车设计可配有丰富的周边产品，具有较高的可玩性。

Munro 2.0特有的哥特式四连杆前叉结构，能使骑手在骑行过程中体会别样的驾驶体验，中置避震器能很好的降低路面反馈的震动，提供更好的抓地力以及路面反馈。

在用户最为关心的续航方面，Munro 2.0电池仓外观参照V型双缸造型，镀铬金属的质感类似于摩托车发动机，电池仓内可同时存放两组电池，两组电池情况下理论行驶里程能达到100公里。电池整体小巧轻便易于携带，用户可在车身上直接充电，也可取下电池单独充电，从0到充满仅需不到五个小时。

全车车灯均采用LED灯珠设计，全系标配日间行车灯及远近车灯，可为用户提供良好的照明，满足所有环境下的行车安全。用户除了通过车把控制灯光及喇叭外，还控制前后刹车系统，手感轻盈反应极快，大大提升了车辆行驶安全。

此外，Munro 2.0加入了人体工程学和智能操控，座皮采用的高档耐磨翻毛皮包裹高回弹轻软的发泡胶制成。符合人体工程学的设计进一步提升舒适度。看似车辆油箱内集成了各类控制器及电路，用户可实现通过手机蓝牙连接App绑定，对车辆远程操控、实时定位，以及车辆在行驶中的数据反馈，大数据的收集，车辆在锁止的情况下在外界干预的情况下会远程通过GPS给手机App做提示预警反馈，也可以远程遥控解锁或设防

门罗Munro 2.0国内版售价12399元。4月2日在京东商城及其官网开售。