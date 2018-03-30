一加共同创始人解释新机采用刘海屏设计的原因

新浪手机讯 3月30日下午消息，之前泄露图曝光了一加第6代手机（以下简称一加6）是刘海屏的设计，但屏幕上方的刘海挤占了过多的空间，引来很多网友的不满，一加的共同创始人Carl Pei对此进行了解释。

他首先证实了刘海屏的设计，并解释说由于一加6的刘海中没有添加Face ID的技术，所以并不会拥有像iPhone X那样宽的刘海，这一设计的目的是为了增大屏幕尺寸的同时尽量控制手机的尺寸。

有问题的泄漏照片。看起来他们是点亮的。

他继续说道，团队针对谷歌商店的1000款app都进行了测试，以达到更好的屏幕显示效果，就像谷歌在Android P上做的一样，时钟会移动到左侧。可以预测一加6在横屏播放视频时，会将导航键置于刘海处，从而防止遮挡视频内容。

一加似乎也希望为手势控制移除导航键，当然是可以在设置中自由选择的，这也是出于不占用屏幕底部空间的考虑。市面上iPhone X是唯一没有下巴的手机，但这一设计会增加手机的厚度，而且生产成本也更高，出于这两点的考虑，一加6依然会有下巴。

据称，一加6由于采用刘海屏的设计，使得屏占比达到90%，并在6月份之前发布，但并不清楚该机是否会命名为一加6，接下来让我们一起期待该机的发布吧。（得路）