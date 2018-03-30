传苹果将更新Apple ID网上管理 用户可自行删除账号

目前的Apple ID网上管理功能有限

新浪手机讯 3月30日上午消息，来自彭博社的消息称，苹果公司将更新Apple ID的线上管理功能，通过网页允许苹果用户下载存储的所有数据或删除账号。

据说这个网站是应欧盟的隐私相关条款而推出的，该规定将于5月25日生效。更新后的AppleID网页允许用户在这下载他们的联系人、照片、音乐喜好、日历信息等数据。另外，苹果还将允许用户通过该网站来更正个人信息，禁用他们的Apple ID，或是永久删除账号。

目前，用户只能联系苹果客服的才有可能下载他们的数据，或删除账号。

苹果公司或许会在5月初先在欧洲发更新网页，以后有可能扩展到其他国家。

在今天凌晨上线的iOS 11.3中，也有隐私方面的改进，在每个App中，当第一次打开时，会弹出苹果收集的数据的项目及原因。数字时代，关于隐私这事将是各大厂商越来越关注的一点。（晓光）