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苹果macOS 10.13.4正式版推送：增强eGPU支持

2018年03月30日07:50  IT之家   收藏本文     

　　除了iOS 11.3正式版和watch OS 4.3之外，苹果今天还为Mac用户推送了macOS High Sierra 10.13.4正式版，新版本增强了对外接eGPU的支持，还新增了此前iMac Pro专属的墨水云墙纸。

　　本次更新还包括，针对美国，在“信息”中增加了对“商务聊天”对话的支持；修复了iMac Pro上影响某些应用的图形卡损坏问题等，具体更新内容如下：

　　针对美国，在“信息”中增加了对“商务聊天”对话的支持

　　增加了对外置图形处理器（eGPU）的支持

　　修复了iMac Pro上影响某些应用程序的图形卡损坏问题。

　　在Safari浏览器中允许使用Command+9跳到最右侧打开的标签页

　　启用了通过邮件点按并选取“排序方式。。”，按名称或URL排序Safari浏览器书签

　　修复了可能导致网页链接预览无法在“信息”中显示的错误

　　仅在Safari浏览器的网页表单中选择用户名和密码后，才会进行自动填充来帮助保护隐私

　　在非加密网页上与密码或信用卡表单交互时，Safari浏览器智能搜索栏会显示警告

　　当Apple功能请求使用您的个人信息时，会显示隐藏图标以解释如何使用和保护您的数据的链接

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果macOS11.3

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