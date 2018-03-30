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用AI还原83年前的黑白照片 原来战前的冲绳这么美！

用AI还原83年前的黑白照片 原来战前的冲绳这么美！
2018年03月30日 07:47 极客公园
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　　他们给遭遇战火前的冲绳照片重新上色，还原已经逝去的美景。

　　利用 AI 技术可以完成一些人类无法做到的事情，比如给黑白照片重新上色。我们之前就介绍过推特机器人 Colorise Bot，它可以利用 AI 算法和机器学习在几秒内对照片进行重新上色，让老照片也能重焕青春。最近，一个日本的研究团队也在做类似的事情，他们给遭遇战火前的冲绳照片重新上色，还原已经逝去的美景。

　　1945 年的冲绳岛战役持续了 82 天，将这里原有的生态全部破坏。最近，被放在朝日新闻储藏室的一批照片被人发现。从前冲绳的生活方式、自然美景、文化景观依然可以在遗留下的照片中看到，只是受限于当时的摄影技术，我们只能从黑白照片里管中窥豹。除此之外，有关冲绳的回忆只停留在了少数当地人的记忆里。研究团队想尽可能还原真实的冲绳照片，除了借助 AI 技术，还要根据实地考察采访来人工修正颜色。

　　AI 自动上色的原理是先学习大量的彩色照片，然后识别出黑白照片中的场景，将尽量准确的颜色分配给照片中的不同区域。但这批珍贵的黑白照片距离拍摄已经过去了 83 年，真实的场景早就被战火破坏，而且当时的冲绳有很多独特的民宿文化，在一些细节上，AI 无法做到百分百还原，只能将颜色分配给能够识别的物体。

　　我们不能奢望 AI 完美还原黑白照，但当时亲身经历过这些场景的当地居民，也许可以帮助校正一些明显错误的颜色，让还原的彩色照片尽可能真实。于是朝日新闻的记者拿着旧照片采访了还在世的当地人，收集拍摄地点的故事。

　　根据采访者的回忆和科学验证，一张拍摄着菜市场的照片被修正，穿着和服的女人手中篮子里放的应该是一种淡绿色的蔬菜。仔细观察彩色照片，还可以看到有个女人手上的纹身，这是当时冲绳的独特民俗，hajichi 纹身作为已婚和成熟的象征，是一种祝福。Hajichi 纹身在 1899 年被政府禁止，后来逐渐失传，而还原后的彩色照片可以让人感受当时的历史文化。

　　即使有了当事人的描述，AI 也无法做到完全还原黑白照片，但已经无限接近真实。我们介绍 Colorise Bot 时提到过，现在类似的 AI 技术已经可以给黑白视频上色，这可以说是给老旧影像带来了新的生命，期待这样的技术能够找回已经消失的记忆。

AIAI还原AI绘画
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