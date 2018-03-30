复刻版Palm手机今年下半年见，TCL出品

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如今全面屏大行其道，16：9 的手机都快成为古董了，更不要说曾经造型百变的实体键盘手机，早就成了化石。

（图自：Gigaom）

但，最近几年的手机市场上，不少厂商开始尝试走“复古”或者是复刻的风格，比如诺基亚、黑莓等等。

这些曾经风靡一时的手机，在今天依然还能找到存在甚至是存活的空间。HMD 复刻了诺基亚经典机型 3310 和 8110 ，TCL 用 KEYone 让黑莓出色的全键盘得以延续。

如果说在复刻这件事上还缺了谁，那必须是曾经的 Palm 手机。

（图自：Telefónica Deutschland）

去年，在 IFA（柏林国际电子消费品展览会）开幕前，TCL 在接受外媒 Android Planet采访时表示，其将在 2018 年某个时候将 Palm 带回手机市场。

是的，将把 Palm 手机带回来的是 TCL，而在这之前，TCL 已经较为成功的将黑莓带回了人们的视野中。

（图自：webOS Nation）

而这次，据国外媒体 Android Police 报道，这款 Palm 手机将会在今年下半年和大家见面，不过其首发会选择在美国市场，并由 Verizon 运营商进行销售。

（Palm Pre 2 图自：PhoneDog）

目前还并没有更多关于这款手机的信息，能确定的是它一定会在今年上架销售，还能确定的是，它将会是一部 Android 手机，不是早期的 Palm OS（必然不会），也不会是 WebOS，因为 WebOS 现在被 LG 握在手里。

（图自：LG）

而 LG 从惠普手中收购 Palm 后，并未推出任何移动设备，只是将其作为自家智能电视等产品的操作系统。

此外，Verizon 被选择为首销的渠道，也是因为其和 Palm 曾经的渊源。Verizon 曾经是 Palm 手机最主要的合作伙伴，并且一直作为 Palm 手机销售的主要渠道，从 Palm Pre 到 Pre 2，都在 Verizon 进行销售。

（图自：FAQIH.info）

直到 Pre 3，嗯。。其实 Verizon 并没有销售 Pre 3，这台手机当年在英国发布，但是在发布的第二天，惠普就宣布示并不会在美国销售。

从此，也就基本放弃了 Pre 这条产品线，Palm 和 WebOS 也慢慢退出了市场。而后，就是 iOS 和 Android 的天下。

这次 TCL 将 Palm 手机带回来，相信它要走的路线也会和黑莓一样，不得不说，KEYone 确实引起了大家极大的关注度。

当这些古早机真的来到足够古董的时候，比如说现在，人们反而会对他们生发出一种特殊的情感——怀旧，就像怀念红白机，怀念卡带，怀念黑胶一样。

（图自：Nokia）

这种怀念，实际上是一种需求，会让它们用另一种形式重获新生，就算它们不是我们记忆中的样子。

（图自：The Verge）

另外，一款 Pre 的复刻机可能会是最好的选择，如果能套用 WebOS 的主题，即便是 Android 系统，也更能还原当时 Palm 的感觉。

目前我们对这款手机所知甚少，而它是否会进入中国市场也还不得而知。