苹果将为iPhoneX推出新配色：主要针对中国市场?

本文来自太平洋电脑网

根据之前产业链的消息来看，苹果无疑将为iPhone X以及iPhone 8推出新配色。2016年iPhone 7系列推出后不久，其实苹果也推出了中国红配色，不过销量情况貌似并没提升多少。

现在根据爆料达人Benjamin Geskin的消息，他已经收到产业链的消息，苹果目前已经全力准备iPhone X的新配色。而且将要推出的新配色，就是（PRODUCT）RED，国人很喜欢的大红色，同时iPhone 8系列也将会拥有此配色。

此次苹果为iPhone X以及iPhone 8系列推出新配色，相信是为了应对2018年9月发布会之前的销量疲软期。预计苹果推出新配色的时间将会是4月底前，但并不会有专门的发布会，而是直接在商城、Apple Store直接上架。

不过按照苹果以往的套路来看，新版的红色iPhone X、iPhone 8将会保持原来的售价水平，但第三方电商平台也许会有很大的优惠力度。那么果粉们对这些新配色感觉如何？