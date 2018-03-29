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大疆海外发布禅思XT2热成像相机 捕捉任何细节

大疆海外发布禅思XT2热成像相机 捕捉任何细节
2018年03月29日 15:49 新浪数码
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　　新浪数码讯 3月29日下午消息，大疆公司在海外联合全球热成像技术公司美国菲力尔（FLIR Systems， Inc。）推出禅思XT2热成像相机，以及一个载软件开发包（PSDK）。

禅思XT2禅思XT2

　　禅思XT2将肉眼无法感知的温度数据与4K可见光结合，呈现清晰的画面细节，带给行业作业人员前所未有的洞察力。机器智能技术赋予XT2一系列自动化功能，帮助用户提升工作效率。结合工业级防护，XT2为安防、能源、建筑、农业等多个领域行业提供领先的全天候热成像解决方案。

　　温度与视觉数据的融合，加上新增的机器智能功能，帮助用户在现场迅速获取信息并进行决策，为多个行业带来效率的提升和工作方式的改变。”

禅思XT2热成像相机禅思XT2热成像相机

　　禅思XT2支持业界领先的经纬M200系列和经纬M600 Pro行业级飞行平台，软硬件无缝结合。IP44防护为其提供全天候作业能力，保障雨雪天气下的正常工作。XT2支持DJI Pilot app安卓应用，并将于稍后支持DJI XT Pro iOS应用。禅思XT2提供640x512或336x256两种分辨率，9mm、13mm、19mm和25mm镜头型号可选择。

　　PSDK通过DJI SkyPort适配器连接三方用户设计的负载与大疆飞行平台。DJI SkyPort开放API接口让定制负载与无人机飞控、GPS和图传等内部系统通讯，实现控制与数据获取等功能。目前PSDK支持经纬M200 系列。

　　PSDK负载软件开发包

　　大疆创新于2014年推出SDK软件开发包，打造开放的无人机开发生态，让第三方开发者根据自身技术与行业经验拓展无人机的用途。继Mobile SDK、Onboard SDK和Guidance SDK之后，推出Payload SDK（PSDK），进一步将大疆飞行平台开放，拓展无人机的应用领域，与全球开发者共建开放融合的无人机新生态。

　　PSDK让开发者将传感器、机械装置等第三方设备整合至经纬M200系列，实现软硬件一体化控制，拓展飞行作业功能。主要面对二次开发定制公司以及科研院校，为其实现独特化的无人机负载需求。

　　开发者可根据行业应用场景进行探索，开发相机、传感器、探照灯等硬件设备，让无人机实现更丰富的功能。PSDK通过DJI SkyPort适配器连接三方用户设计的负载与大疆飞行平台。DJI SkyPort开放API接口让定制负载与无人机飞控、GPS和图传等内部系统通讯，实现控制与数据获取等功能。目前PSDK支持经纬M200 系列。

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