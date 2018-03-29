华为发布三款畅享8系新品：年轻人的千元双摄

畅享8发布会

新浪手机讯 3月29日下午消息，华为今日在西安举行发布会，正式发布了华为畅享8，畅享8e和畅享8 Plus三款畅享系列新品，全部配有18：9全面屏和双摄像头，售价1099元起。

全系双摄全面屏

如今双摄和全面屏已经成了智能手机的代名词，尤其是在千元机市场，前不久发布的千元机全部采用了双摄像头和全面屏的设计。

这次华为发布的畅享三款新品也无一例外采用了全面屏和双摄像头的组合。详细来看，华为畅享8采用了5.99英寸，18：9全面屏为1400X720分辨率。

畅享8机身材质

背面由畅享7的三段式金属机身设计变成了一体机化机身。不可否认，就如同全面屏一样，一体式机身设计也是大势所趋。不过畅享8后壳材质也缩水成了塑料。

拍照方面，华为畅享8采用800万前置智能柔光自拍，1300万+200后置双摄像头，支持大光圈和PDAF快速对焦。

配置方面，华为畅享8采用了骁龙430处理器，拥有3GB内存+32G和4GB内存+64G存储空间可选，最大可扩展到256G Micro SD卡槽。电池容量为3000毫安时。

相比之下华为畅享8 Plus硬件规格则更高一些，搭载的是麒麟659处理器，提供了4+64GB和4+128GB的存储组合以及支持存储卡扩展功能，电池容量则升级为4000毫安时。

拍照方面，华为畅享8 Plus提供了四镜头设计，前后都采用了双摄像头，拥有1600万像素+200万像素前置双摄和1300万像素和200万像素的后置双摄组合。拍摄时，前置1600万和后置1300万像素主摄像头负责取景对焦，各一枚200万副摄像头像素进行测距。此外华为畅享8 Plus还新增了手势拍照。

华为畅享8 Plus也同样采用了5.93英寸全面屏支持FHD+分辨率，但同样是塑料材质机身，预装EMUI 8.0系统，也会提供面部识别功能，并拥有粉色，蓝色，金色和黑色选择。

华为畅享8e名称中的字母“e”取自于“enjoy”，类似畅玩/畅享的含义。华为畅享8e搭载了5.7寸18：9全面屏，分辨率为1440X720，配有骁龙430处理器，并预装EMUI 8.0系统，拥有3G内存+32GB 存储组合支持存储卡扩展。新增口袋音响、实时耳返等有趣功能。

拍照方面，华为畅享8e配有500万前置镜头和1300万+200万后置双摄组合，拥有塑料材质机身，有黑色，金色，蓝色和粉金色选择，所配的电池容量为3000毫安时。

最后华为还发了一款移动电源，容量为20000mAh，售价199元。

售价和发售时间

华为畅享8系列价格

华为畅享8共有3GB内存+32G和4GB内存+64G存储空间两种版本可选，售价分别为1299元和1499元。

华为畅享8 Plus分为4GB+64GB和4GB+128GB版，售价分别为1699元和1899元。

华为畅享8e只有3G内存+32GB一种版本，售价为1099元。

其中，华为畅享8将在3月29日发布会当天开卖，而畅享8 Plus则于3月30日上架销售，华为畅享8e将在4月15日开卖。

新浪点评：

华为畅享系列与华为其他中高端系列不同，它的定位一直是入门级智能手机。这一点从它的配置，以及主打的学生模式就能看得出来。

从产品层面，这次的三款新品顺应市场引入了全面屏和双摄，尤其是在拍照和体验方面加入了更多玩法，这对于目标群体还是很有吸引力的。但华为畅享8售价1299元，居然使用的骁龙430处理器，硬件短板太过明显。

不过话说回来，如家全面屏和双摄各家都在做，尤其在千元机市场，但真正做出差异化的并不多，全面屏和双摄的噱头对于用户的吸引力还能持续多久是所有厂商都要考虑的问题。

（于泽）