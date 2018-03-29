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360新机搭载骁龙670 性能堪比麒麟970

360新机搭载骁龙670 性能堪比麒麟970
2018年03月29日 11:41 新浪综合
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　　一款型号为1809-A01的360手机出现在了GeekBench跑分中，这款手机采用了骁龙670处理器，跑分成绩非常不错，单核得分1903分，多核成绩5929分。对于日常使用更为重要的单核成绩上，已经堪比高端的麒麟970或是骁龙835了，比起骁龙660更是提升了至少20%的成绩。

　　这款360手机还配备了6GB RAM大运存，系统版本为Android 8.1，按照360目前的手机产品线推测的话，这款手机很可能是360 N7 Pro，使用骁龙670处理器正好可以接替N6 Pro的骁龙660处理器。

　　早先有消息称，骁龙670可能会采用10nm工艺打造，Kryo 300系列的大小核架构，总共配备八核心，其中大核主频2.6GHz，小核主频1.7GHz，图形方面则配备Adreno 615 GPU，其最高主频可以达到700MHz。

　　但从这个跑分成绩来看，骁龙670的性能表现十分出众，甚至可以说杀入到了高端的性能表现。360 N7 Pro搭载这款处理器后，若是可以坚持N6系列的定价，那么将是一款十分有竞争力的手机。

　　编辑点评：现在国内主流的手机品牌，开始将目光放在了价格更贵的中高端市场，曾经备受青睐的1000-2000元价位中，以及很难买到高性价比的高端手机了，360在此价位段继续深耕倒也是一种策略。

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