国际版诺基亚5/6也将正式吃上安卓8.1"奥利奥"

自从与HMD携手之后的诺基亚，可以说赚足了大家的眼球，从诺基亚6开始，每一代产品基本都被赋予了情怀称号。不过诺基亚近几代产品也确实没有让大家失望，无论是系统还是硬件都与时俱进，就在众多国产厂商还在为Android 8.0而努力的时候，如今海外版的诺基亚5和诺基亚6都已经收到了Android 8.1系统的推送。

诺基亚 6（TA-1000/全网通）

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诺基亚5 Android 8.1更新包866.7MB

这两款设备都是去年发布，都搭载了高通骁龙430移动平台，定位于中端入门级别，其中诺基亚5仅有2GB+16GB的存储组合；采用5.2英寸HD IPS LCD屏幕并且还支持前置指纹识别。诺基亚6采用4GB内存以及5.5英寸1080P屏幕，后置1600万像素+前置800万像素摄像头。

诺基亚6更新包933.8MB

对于国内用户来说，对于诺基亚6应该是相当熟悉，当时该手机在发布后引起了相当大的反响，销量也十分出色，并在今年推出了诺基亚6的第二代产品。目前可以升级到Android 8.1操作系统的只有在印度、突尼斯和印尼上市的设备，主要更新内容就是加入了省点导航按钮、改进了菜单和蓝牙电池百分比等，而国内用户的手机暂时还需要再等等，相信不久也会收到推送。