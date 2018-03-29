专访华为何刚：未来手机拍照能满足99%的拍摄场景

不久前华为在法国巴黎发布了P20系列和Mate RS手机。P系列是华为旗下主打时尚的手机产品，此次推出的P20系列手机采用了渐变式的配色，在摄像头方面也做了改进和升级，并利用AI算法提升手机夜拍能力。而Mate RS则是华为带来的全新系列产品，定价万元档，集成了当前能想到所有硬件配置和功能，俗称“堆料机”。

发布会后，华为消费者业务手机产品线总裁何刚接受了新浪科技的采访，分享了P20系列在研发过程中设计方面的考虑以及Mate RS的相关细节。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚

P20 Pro后置配备了三颗摄像头，并将传感器尺寸做到了1/1.7，这个尺寸曾是一些数码相机采用的传感器尺寸，如今被华为做到了手机上。何刚表示目前这个全新设计的4000万像素摄像头只有华为才有，其中传感器部分是和索尼一起设计，镜头模组则是与徕卡以及其他一些合作商设计的。

为了将这样一颗摄像头做到手机中，华为在设计之初就均衡了手机的厚度。P20 Pro手机的厚度算不上纤薄，一方面是因为放入了4000毫安时容量的电池，另一方面是因为摄像头元器件比较厚。为了平衡摄像头突出和手机厚度的问题，最终华为选择了这样一个设计。

P20 Pro的摄像头微微凸起

说起这次P20 Pro具备的3倍光学变焦，5倍混合变焦，何刚认为和过去2倍光学变焦相比，这算是一个不小的提升，但是和专业的相机比还是有差距。何刚希望未来华为手机的拍照功能能满足99%的拍摄场景，这是华为在手机拍照方面的目标。

在谈到P系列与Mate系列之间的区别时，何刚认为，P和Mate系列的目标人群不同，Mate系列更注重商务，往往会搭载最新的处理器；而P系列的目标人群更注重设计感。

至于为什么会采用“刘海屏”的设计，何刚表示，在推进全面屏的过程中，听筒和前置摄像头的问题目前还没办法解决。即便有方案能够去掉听筒和前置镜头，但是华为认为这些方案体验并不好，所以“刘海屏”只能算全面屏演进过程中的一个阶段。

Mate RS配备三种解锁方式

除了P20系列，发布会上另一款手机Mate RS也颇受关注。这款卖到万元级别的手机拥有当前华为最好的设计和技术，与Mate 10保时捷相比，Mate RS是全新设计的手机。何刚表示，Mate 10 Pro和Mate 10保时捷在细节部分是共享的，只是Mate 10保时捷在结构件设计以及ID设计做了一些优化，而Mate RS则是全新设计的。

如果你关注Mate RS这款手机，会发现它拥有后置指纹识别、屏下指纹和面部解锁三种解锁方式。之所以采用了屏下指纹又加入后置指纹，何刚解释说是因为屏下指纹技术目前的体验和后置相比还有差距。

说起Mate RS这个名字的来源，何刚称，这一代保时捷版手机采用了全新的设计，而保时捷刚好有一辆车叫做GT3RS，于是就给它起名为Mate RS。这款手机比之前的保时捷设计版更独特，价格也更高。（苏航）

以下为采访实录：

Q：在设计上P20怎么跟摄影系统相平衡？第二个问题是P跟Mate系列有什么区别？

何刚：实事求是讲，华为从P1开始一直到P6，在纤薄上受到了广泛认可，做得的确不错。去年年初我们在技术讨论的时候，针对下一代P系列该怎么做，当时我们希望在拍照上再一次突破。突破什么？我们希望更加接近专业相机。但手机要想接近专业相机，现在有几大痛点。第一个痛点，暗光拍照差；第二个痛点，远的地方拍不清。

在这两点上我们想有一个突破。暗光拍不好这件事情我们首先想的就是把像素变得更大。他们说底大一级压死人，所以我们就想把这个底做大。远景看不清怎么办，就把光学变焦做大一点，实现三倍光学变焦，五倍混合变焦，做到远景拍照更清晰。

基于这两点我们做了很多设计，在这些设计里面都有一个问题我们不得不去面对的：都需要一个更厚的镜头。这时候我们不得不去做一个权衡，到底镜头突出多少是好的，如果突出太多整个产品会觉得不协调。最后考虑到整个设计的平衡感，我们看到整个设计里面镜头是突出一点，但是突出的不多。在这些不太多的突出里面实现了刚刚说的三倍光学变焦，五倍混合变焦，十倍的数字变焦，距离很远的文字，我们比现在所有手机都拍的清楚。同时在弱光情况下，由于我们底大，我们的底跟别人相比大了一大截，能够实现在弱光下拍照效果更好。然后再加上华为AI防抖，AIS加持。所以这几点加在一起就使得我们整个手机就是均衡了厚度，然后镜头的设计，以及最终的效果。

基于这些设计理念，我们在P系列依然追求设计感，设计感是我们P系列的DNA，我们依然会去追求。所以华为P20系列的颜色非常别致。我发到朋友圈几张照片以后大家说，这颜色太赞了，从来没有见过这么炫的颜色。这个颜色在去年3月份就已经跟我们的合作伙伴做出样品，当时我们担心被别人抢先上市。现在看虽然说有人在模仿我们的东西，但是他们做的效果跟我们差别还很大。所以这种颜色、设计感依然是我们追求的一个关键方向。在整个产品的设计里面P系列优秀的设计感、优秀的拍照是我们的DNA。基于这个DNA我们P系列和Mate系列有一个显著的区隔。

Mate系列聚焦在商务方面更多一点，搭载最新处理器，所以在处理器上往往会领先半步。P和Mate之间有一些差异，目标受众不同，P系列目标人群更在意设计感，在意拍照的感觉，所以在P系列上注重ID设计，新的颜色加入及全球领先的摄像头加持，P系列坚持自己的设计理念，聚焦ID、拍照。所以整体的产品的体验上和Mate系列会有一些区隔。

Q：想问一下保时捷设计为什叫Mate RS？

何刚：第一个为什么叫Mate RS，首先这一款产品是第一款，也有可能会是唯一一款。大家应该知道第一代和第二代（保时捷设计版）跟华为产品整体设计方案是基本类似的，细节是基本拉通的。只是在产品的CMF和结构件的整体设计上，就是ID设计上有一定的差异。但是我们在这一代保时捷上细节也是单独做的，特别是柔性屏，所以这一代保时捷是全新的设计。

基于这个全新的设计，保时捷设计也提了一些建议，比如说赋予一个特殊的名字，我们过去都叫Mate9保时捷的设计或者是Mate10保时捷的设计版。这一代因为是一个全新的设计，所以希望用一个全新的名字。刚好有一辆车就是保时捷GT3RS，而这个产品也非常赞，所以希望有一个独立的名字，所以我们就用了Mate RS这个名字。

这个名字是一个Mate在保时捷设计的一个完全独特的版本。我不敢说未来是一定没有了，但是确实这一款产品是非常独特的一款它可能在一个周期内保时捷设计只有这样一个产品，所以大家可以看到价格比上一代保时捷高了300欧。

Q：它既然是定制，会在保时捷店里有卖么？为什么会采用屏下指纹？

何刚：会的，在保时捷设计的店里面都会有。

Q：全球发布吗？

何刚：重点是在欧洲，因为欧洲这个店管理比较规范的，保时捷设计中国店还在建设过程中，未来会有合作可能。

屏下指纹今年可能还在成长过程中，从我们对于这个屏下指纹的体验来看，目前的屏下指纹应该是属于有明显的体验提升。其次我们也在想给保时捷设计一个全新的感受，我们就考虑了双指纹，就是前面有指纹，后面有指纹，在不同的场景下可以用不同的指纹解锁方式。

比如说你在开车的时候你的正面指纹不太好用，你拿起来用的时候是好用的。你在开会的时候手机放在桌上这时候你要拿起来解锁背后指纹不好用，但是正面指纹就好用了。

所以我们通过双指纹给了消费者更多的便捷，所以给了他更多的选择，所以基于这两个原因，第一个是技术方面我们认为屏下指纹还要不断地成熟，体验不断改进。同时我们觉得Mate RS保时捷版本是一个最棒的产品，所以我们希望把最好的东西全部用上去，背面指纹和正面指纹优势更加发挥出来，使得大家在不同场景下都有一种解锁的体验。

所以这些就是能够给消费者更多的选择给他更好的体验。同时配备了我们今天在P20 Pro上最佳的拍照系统，拍照也非常赞，然后屏幕用了柔性屏，背面的指纹加上正面的屏下指纹，就是所有的黑科技这里都有了，所以这个产品应该是现在整个的行业里面最好的产品。

Q：第一个问题是AI相比Mate 10的AI，除了识别的场景更多，其他还有没有别的提升？第二个问题在P20的命名上我们是怎样考虑的？

何刚：为什么叫P20，其实从去年到年初到年底一直在想到底是叫P20还是叫P11呢。后来结合我们拍照的性能出来以后大家觉得就应该叫P20，因为这个跳跃是非常大的跳跃，整个的步伐迈的非常大。如果只是要P11觉得还不足以展示它的提升。看到DxO的得分，过去我们提升1分都很难，但这一次我们P20 Pro提升了10分。所以这个整体提升的特别大，所以我们希望在命名上也有一个大的跨步，这是核心的理由。

第一个问题说AI，我们去年发布的AI是能够具备一些场景识别的能力。但是AI与我们功能的结合还不够多，今天我们AI结合了我们多个功能，第一个拍照，我们场景识别了以后还会自动进入，比如说识别人脸就进入了人像模式，不用再点一下进入人像模式。对于一些不是特别专业的手机用户，普通消费者可能人像模式从来没用过。但是他用了以后会觉得太赞了，所以我们希望能够给一些普通消费者推荐更好的模式。

比如说我们的超级夜景，能拍的更好，但是大家不知道怎么拍，我现在就通过AI识别给你推荐这样一个场景你直接用，普通消费者也能拍出接近于专业水平的照片，这是一个例子。

还有AI和我们AIS防抖结合，手持手机无论拿的多么稳它都还会有抖动，镜头速度小于1/20秒或者是1/15秒基本上就是容易糊。我们现在是通过人工智能的学习来理解你抖动的情况，来选择合适的时刻捕捉到图象进行职能的合并。即使手持6秒钟在弱光下一样能拍出非常赞的照片。

在弱光下拍出很赞的照片其实就是靠的我们AIS能力，就是人工智能对于图象抖动的学习，自动合成非常赞的照片。我相信即使各位带着专业相机如果不带三脚架拍不出来。所以这就是我们希望手机拍照不断地去追赶专业的相机，目前在有一些领域我们都已经超越。因为我们的计算能力比较高，手机的计算能力是远远高于相机计算能力，所以我们有信心未来沿着这个方向会逐渐超越专业相机的能力。这是AI提供的第二个能力。

第三个能力我们还有一个AI降噪算法。过去降噪就是戴着耳机，风一吹直响，打开这个降噪能力以后就会改善了很多，这里面也加入了人工智能的学习，在不同的风噪下采用大量的风噪数据，根据不同的风噪不同的参数来学习来理解，使得它的降噪性能更好，又提升了一步。

所以这是几个例子。P20把AI的这种场景识别，不断地学习场景这个能力应用到不同的功能上，结合的应该更加紧密，所以使得每个功能都有一定的性能提升。

Q：为什么屏幕上方留了一块？

何刚：首先整个屏幕的进步是不断地走向更加极致的全面屏，这个一定是未来的方向。最极致到什么程度呢，就是整个屏幕都是屏，正面全是屏，别的什么都没有。现在的听筒、摄像头，包括指纹识别这些都是都应该藏在屏幕下面看不到。大家应该知道去年nova 2S发布的时候我们把上下两个额头都减了一半，同时减掉的这部分变成了屏幕，把16：9的屏幕变成了18：9的屏幕。

这一代我们把上面留了一块，是因为前面还有两个问题需要解决，第一个是前置摄像头，第二个是听筒，还有传感器。这些东西都还需要，虽然有一些解决方案，但是我们认为还不够好。所以在这种情况下我们做了一定的妥协，比如说前置摄像头还是要放在一个比较好的位置才能让我们拍照的时候拍出比较好的照片。

我们不想妥协自拍的效果，我们依然把前置摄像头放在这样的位置。但是同时我们又做了大量的优化，我们把前置摄像头做得更小，然后听筒采用了浅望式的设计，然后也用了一个微型传感器，使得我们中间留得空间更小。为了保证用户体验，全面屏还留了一些不得不留下来的功能。但是这是走向极致全面屏的步骤，我们未来会把它再往上推，我觉得这是我们未来持续往前推进的一个方向。

Q：我有一个问题，今天观察了一下P20 Pro的影像，4000万像素，6.1英寸的大屏，这个是在过去的手机产品里面都没有见过的参数，所以我就很想问一下在上游影像产业链这方面P20 Pro和镜头厂商是如何合作的？

何刚：应该说设计这个拍照系统其实是困难重重的，去年年初我们开会讨论如何再往前走一步，可以拍的更远，同时弱光下也拍的很棒，这里面就要设计全新的传感器，我们找了行业里面最领先的索尼跟我们一起设计传感器。同时我们在镜头部分和徕卡一起找到一些我们现在正在用的一些合作伙伴，我们找到行业里最领先的合作伙伴一起来设计这个模组。

从模组的设计到产品稳定，我们有这个主意是去年1月份，基本上到了今年年初才能稳定地达到一个比较好的效果。所以说这里面其实有很长的路在走，我们跟产业链一起来设计的整个的模组，设计整个的传感器，不是简单的说让供应商做就行了，其实我们也投入了大量的专家一起来参与设计这个内容，甚至在制造层面上，我们也参与到了，如何把这么具有挑战的参数实现。

徕卡对我们也有很高的要求，比如你的清晰度要很好，拍出来之后无论是中心还是边缘不能模糊等等。所有的加在一起其实难度是非常非常大的。值得高兴的是，我们上下游合作伙伴一起来努力，大概花了一年多时间终于把这个模组做了出来。

Q：以往的P系列手机，屏幕大的都是叫Plus，这次为什么叫Pro？和专业相机相比，我们还有哪些差距？

何刚：过去我们做的比如说P9 Plus、P10、P10 Plus，我们基本上的器件都是一样，只是增加了屏幕大小，所以叫Plus，把屏幕加大。但是我们这一代P20和P20 Pro在相机上做了一个很大的升级，不仅仅是加大了屏幕，而且把相机做了很大的升级。所以我们还是叫Plus大家可能会觉得仅仅我的屏幕变大了，实际上这两个产品不是这样子，我们相机上做了很大的升级，电池大小也不一样，所以我们叫Pro。这里面代表了我们整体的能力，就是我们P20 Pro比P20是一个综合能力的上升，不是简单的Plus加大一点点，这是一个核心。

回到三摄这个上面，其实去年在讨论这个问题的时候，我们内部也一样在讨论我们摄像往后怎么走。1600万，2000万，甚至更高像素的手机产品市场上都有，那我们该怎么走呢？怎么走，其实道路还长着呢，距离目标我们要做到的是厚度不能显著增加，但是拍照效果要接近，并且拍得更远。

但话说回来，你拿200毫米的长焦从这里拍那个楼顶，拍的清楚的很，我现在还做不到，我现在能做到5倍变焦，只是说能够跟过去的2倍变焦相比有一个提升，但是还不够好，和专业的相机比还是有差距。说到夜景拍照，我可以做多次拍照合成，因为我算法能力强，现在长时间曝光已经有了很好的改进。我相信经过一个阶段的使用我们还会在长焦、弱光这样的情况下再去不断地提升。通过我们的算法能力，通过我的模组设计能力不断地再提升这个能力。

当然这里面一定还会有很多的挑战，我觉得这个目标就是各位以后拿着我们的手机，现在可能能满足90%的场景或者是80%的场景，我们希望未来满足99%的场景。现在和专业相机相比，手机拍照还是有一些差距，但是一般情况下，我们希望手机都能搞定用户需求。

我觉得手机拍照还是有很长的路要走，现在我们还做不到专业相机的能力，毕竟我们的传感器就这么一点点，几分之一英寸，还是有很大的差距，但是怎么去做，充分发挥手机自己的优势，我们还在努力提升和探索中。

Q：这次我们新品价格的提升也比较明显，我想问一下硬件方面有什么不一样吗？

何刚：你说这个价格提升还不好说，因为中国区价格还没发布，欧洲价格去年发布的P10是649，今年也是649。但是去年649是64G，今年是128G的。

保时捷版就不一样了，保时捷版可以说什么东西好用什么，应该是全行业所有最尖端、最高科技的东西全用上来了。比如说指纹我们就用了两个解锁方式，正面有正面的好处，背面有背面的好处。还有柔性屏，大家觉得柔性屏设计的很赞。还有人脸解锁，还有DxO MARK评分114分的三镜头也都用上了，还有4000毫升电池，基本没有什么遗憾的地方。这个手机基本上就是代表了一个领先的极致科技，在做这个产品的时候我们基本没有考虑到底用什么成本来做，就是做到最好为止，而且这是唯一一款只给保时捷做的产品。

Q：和上一代Mate 10保时捷手机相比，这一代保时捷Mate RS有什么不一样？

何刚：保时捷Mate RS我们用的是柔性屏，柔性屏的设计跟硬屏的设计还是不太一样，这一代保时捷Mate RS我们都是用的最好的设计和技术。所以这个产品我觉得在全球销量上跟上一代的相比应该还会上升一个台阶。我们Mate 10保时捷是去年10月中旬发布的，它和这个产品其实是有段位差的，因为这个产品明显会比Mate 10保时捷更优秀。过去的像Mate 10 Pro和Mate 10保时捷细节几乎是共享的，在结构件设计以及ID设计做了一些小的优化。这个产品有两种不同的档位，对保时捷来说，这是唯一一款只给它做的手机产品，所以会把它摆到更高的档位来销售。

Q：保时捷的销量对我们的产能有限制吗？

何刚：说实话没限制，到底做多少是合适的，我们也要看市场的反馈来决定，比如做第一代的时候，别人说卖2万台行了，一个月卖2000台够了。谁知道我们一个月1万台还不够卖。

第二代保时捷，我们还是定价在8999，第一代卖的不错，我们第二代多做点吧，结果还不够卖，没想到市场反馈供不应求。所以我也不知道这一代保时捷该做多少，因为毕竟比较贵，我们现在也是在学习，还是要平衡供给需求。

Q：关于屏下指纹，华为一直在屏下指纹技术方面非常的低调。最近在国内正式宣布了屏下指纹专利技术。介绍一下华为屏下指纹这个整个研发的过程的情况，和vivo是否有重叠？

何刚：实事求是的讲我们的屏下指纹其实在很早以前就已经进行了研发，去年年初和我们的合作伙伴也做了大量的专利申请。现在我还不方便透露更多细节。可以说的是，我们有多个方案同时在做，多个厂家同时在做。在不同的项目上都有不同的专利方向，我现在没有看到别人的专利是什么样子，但是我对于我们的产品设计是非常有信心的，我们的产品拥有我们自己的研发设计，我们拥有我们自己的技术，以及和合作伙伴独有的一些东西集成在我们的产品设计里面。

但是另一方面讲您刚才说我们比较低调，是因为其实我们认为在屏下指纹这个层面上，它还是有一些不够完美的地方，比如说解锁速度，它和背面的传统指纹解锁相比会慢一些，即使说现在越来越接近了，但还是有差距。我们希望能给消费者一个更加完美使用体验的产品，所以我们并不希望把一个不太完美的东西通过过度营销来吸引消费者的关注，来让消费者损失了最终使用的体验。

Q：对于AI带来的摄影能力，华为是不是很有信心？

何刚：我们是去年发布的麒麟970芯片，到今天为止，据我所知所有手机厂商里，也只有麒麟970有一个独立的NPU来支持AI的处理能力。其他的厂商都是通过GPU或者其他的一些处理器计算来仿真NPU的能力。从使用上来说，NPU的效率会更高。现在通过算法也是能模仿NPU实现的部分能力，但是消费者的体验会有落差，因为你没有AI的处理能力，所以你的效率是低的，耗电是高的，对消费者来说体验就不会很好。所以我觉得独立的NPU依然是AI的一个关键的硬件支撑。

我们认为AI在手机的使用体验上有非常大的潜力，比如说今年我们在拍摄的场景上面，我们可以做到不用手动打开场景，只要打开相机，手机会根据拍摄对象的场景和物体直接推荐到相应的模式上。大光圈、人像模式、超级夜景等模式都可以自动识别进入。以前我们需要打开相机，点一下进去相应模式，现在不需要了，它会自动识别。

比如拍蓝天的时候它会进入鲜艳模式，虽然平时是标准模式，但一拍蓝天就是鲜艳模式。比如鲜艳模式有时候大家觉得我拍一张人脸的颜色重了一点，所以我拍蓝天它就变成鲜艳模式，一拍人就变成了标准模式，就很方便，普通人也能拍出艺术照片、时尚照片。

同时AI又支持在别的场景下不断地学习改善使用体验，使用越久，就会越懂你。虽然有厂商在对标说我们这个有多少场景，他的有多少场景，其实这些数字不是最关键的，而是说这些数字背后带来的用户体验有什么样的改进，这才是我们真正关注的。我相信华为围绕着AI的能力来不断地改进用户体验，这个方向是对的，而且我也相信我们有能力在这个方向上能够做到持续领先。

Q：关于华为P20的4000万像素摄像头，是一个全新的设计吗？

何刚：我们是全新设计的一个4000万像素摄像头，这是非常明确的。据我所知，这样的摄像头目前应该说只有我们有。这么大的像素，它的底很大，你要放到手机里面是非常难做的。