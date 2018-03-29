苹果遭殃：老款iPhone性能降频 集体诉讼合并开庭

苹果干了一件让老用户不能原谅的事情，那就是在不通知大家的情况下，私自对老设备进行降频，虽然他们先后两次道歉，并且更换新电池费用减半，但依然改变不了性能被限制的事实。

这件事被曝光后，全球各地用户对苹果的愤怒，直接让他们上诉法院来解决此事，而苹果因为“降速门”面临至少60起不同的诉讼，在3月29日举行的法律会议上这些诉讼会合并为一起集体诉讼。

苹果降速门已经引发了加拿大、中国、法国以及意大利监管部门的调查，以及美国司法部和证券交易委员会的调查，虽然苹果一再否认是此举不是强迫用户更换新设备，但只是口头上说说，并没有什么实际的行动来证明。

从iOS 11开始，苹果对iPhone 6、6S、7、SE老用户进行了性能限制，这事情让很多用户非常无语，而随后库克承诺，将在iOS 11.3正式版中给与用户手动解锁的功能，但是到现在这个正式版还没有降临。

苹果在反驳中强调，限制手机速度防止意外关机，同时也为了延长用户使用时间，让电池续航的压力降低，但是大家相当不买账。