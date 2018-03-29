无缘OLED/MicroLED！iPhone 9可能要用液晶屏

苹果将会在今年推出三款全新iPhone机型已经不再是什么秘密，其中iPhone XS与iPhone XS Plus将会搭载AMOLED屏幕，iPhone 9则继续使用LCD屏幕。

虽然使用AMOLED屏幕的机型增加至两款，不过苹果对于AMOLED面板的采购量却大幅下滑。据悉两款机型的AMOLED面板采购量总和只有5000万片左右，这样的采购量相当于当初iPhone X的一半。

苹果为何减少AMOLED面板采购量？

去年苹果发布的十周年纪念机型iPhone X首次使用了AMOLED全面屏，这也是历史上售价最贵的iPhone手机，但是这台售价近万元iPhone X利润却不如iPhone 7机型。

众所周知，iPhone X所使用的AMOLED屏幕全部由Samsung Display供给，三星以每块150~160美元的高价卖给了苹果，目前只有三星的AMOLED屏幕能够达到苹果要求，所以无奈苹果只能压低自己的利润。

但是压低利润的iPhone X却并没有带来令人满意的销售量，由于其高昂的售价，许多消费者只能望而却步。

去年苹果计划生产1亿台iPhone X，Samsung Display增加了多条产线，扩大产能只为满足苹果需求，但是由于iPhone X低迷的销量，苹果立即减少了AMOLED采购量，据悉比原计划减少了一半还要多，这也让苹果和Samsung Display双方都很受伤。

Samsung Display一直以来都致力于发展AMOLED屏幕，在几年前小尺寸IPS手机屏幕刚刚要兴起之时，三星毅然决然研发AMOLED技术。

自2008年三星首次将AMOLED屏幕应用到自家手机上以来，就开始主导整个手机市场向AMOLED时代迈进，目前三星AMOLED屏幕已经占据整个手机市场超过九成份额。

对于在今年即将发布的iPhone XS以及iPhone XS Plus，苹果显然不想再重蹈iPhone X的覆辙，对于AMOLED的采购量也显得相当保守，两款机型的面板总采购量控制在5000万片左右。

同时苹果也在和韩国另一大面板厂商LG Display积极洽谈面板供应问题，不再由三星独家专供。而今年苹果主推的机型将是使用LCD屏幕的iPhone 9，屏幕采购量预计将达到1.5亿片。

苹果研发Micro LED是迫于无奈？

苹果对于iPhone手机屏幕的供应商向来不会只选择一家，日本的JDI、大陆京东方、韩国LG Display、Samsung Display等均为其供应过LCD屏幕。

而去年推出的iPhone X则是个例外，由于三星对于AMOLED的技术垄断，所以苹果只能够选择三星。

为了能够打破这一局面，苹果开始积极布局Micro LED技术，在收购LuxVue之后开始了更进一步的研发。

苹果之所以迫切想将Micro LED应用到产品之上，就是想与AMOLED形成竞争关系，不再受到三星束缚。

不过苹果对于Micro LED技术的研发并没有想象中的顺利，之前传言新一代Apple Watch 3会率先应用Micro LED技术，但事实表明其依旧使用了OLED Retina屏幕，这也让苹果目前的处境非常尴尬。

Micro LED技术原理是将LED背光源进行薄膜化、微小化以及阵列化，可以让LED单元小于100微米，与OLED一样能够实现每个像素单独定制，单独驱动发光（自发光）。

Micro LED技术的优势就在于低功耗、高亮度、超高色彩饱和度、响应速度快、寿命长等优点，据了解Micro LED的功耗仅为LCD的10%左右。

而目前Micro LED技术还面临三大难题，即全彩化、生产良率以及发光波长一致性的问题。

单色Micro LED阵列通过倒装结构封装和驱动IC贴合就能够实现，但是RGB阵列需要分次转贴红、绿、蓝三色晶粒，需要嵌入几十万颗LED晶粒，对于LED晶粒光效、波长的一致性以及良率要求更高。

苹果非常善于利用自己的产品来推广显示技术，就像曾经用iPhone来推广Retina屏幕一样。

但是Micro LED技术现在看来显然还不够成熟，虽然已经有不少电视厂商已经开始展示搭载Micro LED技术的电视产品，但是并未真正进入消费层面，实现大规模量产还需要时间。

在手机领域的应用目前甚至连展示机型都没有，所以短期内，苹果还将继续依赖AMOLED技术。

苹果最希望看到中国面板厂崛起

OLED毫无疑问是目前最为成熟且可靠的自发光技术，无论是在大屏电视领域，还是在小屏手机领域，OLED技术已经开始占逐步领高端市场。

但这项技术的核心技术全部都掌握在韩国面板厂手中（大屏OLED由LG Display主导，小屏AMOLED由Samsung Display主导），而下游厂商是否能够应用到OLED面板，完全取决于两家面板厂的产能。

中国作为最大的液晶面板生产国，在OLED领域也在积极追赶韩国厂商的步伐，不仅积极投资OLED面板产业，同时各地政府也对面板行业给予了大力支持，在土地、税收等方面进行大量优惠政策。

京东方、华星光电、天马、维信诺等中国面板厂都在极力布局OLED面板的生产制造，其中京东方成都柔性AMOLED六代线已经实现量产出货。

中国面板厂如此示好OLED产业，这也是苹果非常愿意看到的。由于在短期内iPhone还不可能应用Micro LED技术，所以未来高端iPhone机型将会继续使用AMOLED屏幕。

当有越来越多中国面板厂有能力量产AMOLED面板时，苹果的供应商选择也会变得更加丰富，采购成本也有望进一步降低。

不过目前中国量产的AMOLED屏幕显然还没有达到苹果的要求，三星在AMOLED技术上坚持开发了10余年，光在良率的提升上就花了起码4~5年的时间，并且经历了一代代三星S系列手机的优化调教后才达到今天的水准。

中国面板厂在积极投资建厂量产的同时，也应当进一步加强与韩国厂商的合作，争取能够早日量产高规格AMOLED面板，摆脱韩厂一同天下的局面。