iPhone SE 2再曝：双玻璃机身，支持无线充电

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北京时间3月27日晚，苹果在芝加哥的莱恩科技大学预科高中召开春季教育主题发布会，会上苹果发布了一款面向教育市场的新iPad，该iPad可以看作目前在售的9.7英寸iPad的常规升级版，处理器升级为更加强劲的A10 Fusion，最重要的是支持Apple Pencil。其他方面，例如视网膜屏幕、10小时续航等基本特性保持不变。售价方面，32GB无线网络版国行为2588元，Apple Pencil为748元，如果是学生购买，价格会有优惠，新iPad为2388元，Apple Pencil为668元。

新iPad只是常规的升级，并未能够给人带来眼前一亮的感觉，事实上在发布会开始之前，网上传闻苹果这次发布会还会带来红色版的iPhone X以及久未更新的iPhone SE 2，然而发布会上它们都未见踪影。

对于新一代iPhone SE还是否会面世颇有争议，近来的诸多迹象例如前段时间的“上手视频”似乎都表明苹果似乎会在今年更新这一系列来满足新兴市场的需求。

近日，又有消息称，iPhone SE 2将支持无线充电功能，并且该机将会由苹果的主要合作代工厂商之一的台湾纬创资通股份有限公司负责在印度的代工厂房生产。

据说苹果之所以选择在印度生产是因为这样可以大大减少苹果手机进入印度市场的成本（进口关税为15%），所以iPhone SE 2将会以更实惠的价格和印度消费者见面，而且也比较符合这款产品的定位以及照顾印度消费者的消费能力。据悉，印度iPhone SE 2的价格比中国的还要贵。

配置方面，iPhone SE 2将采用双玻璃机身设计，大小和前代相差不大，处理器升级为A10 Fusion，2GB内存，32GB/128GB存储空间，前置500万像素摄像头，后置为1200万，电池容量为1700mAh并支持无线充电。

当然，苹果如果要将iPhone SE 2销往全球，那么仅仅在印度生产显然产能是不够的，毕竟新厂房的基建设施还未完善。