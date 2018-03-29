开发者从一串代码中发现苹果要推出的彩虹元素表盘

苹果曾推出的彩虹表盘

新浪手机讯 3月29日上午消息，有开发者在苹果watchOS 4.3版本的代码中发现一串代码发现，苹果或将在下代系统中新增”彩虹“味道表盘。

开发者从watchOS 4.3的一串代码中发现了苹果新表盘。新表盘可项用户提供视觉和音频两种方式呈现。这种方式也曾在之前的表盘中所使用过，比如玩具总动员表盘。

据外媒分析称，新表盘的封面很有可能是具有”彩虹“元素。据外媒分析，为了迎合即将到来的6月，这个新表盘或采用“彩虹”元素，当两位情侣接近时所佩戴的Apple Watch会出现一种新的独特效果”。

苹果曾推出的彩虹表带

其实苹果推出“彩虹”元素的产品已经不足为奇，而且基本每年都会见到。去年，苹果在其官方商城中上线了彩虹表带，如果你错过了去年表带，那么今年的表盘可不要错过了哦。（瑞豪）