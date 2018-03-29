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手机轻松吃鸡 我们有一份吃鸡最强攻略

手机轻松吃鸡 我们有一份吃鸡最强攻略
2018年03月29日 08:16 中关村在线
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　　“吃鸡”？吃什么鸡，烤鸡还是德州扒鸡？其实都不是，而是当下最为火爆的一款网络游戏《绝地求生大逃杀》的简称，百人对战最后活下来的人会收到一句“大吉大利今晚吃鸡”，这也就是吃鸡一词的由来。在PC端《绝地求生大逃杀》大火之后，厂商将目光放在了手机游戏市场，不过不论是PC端还是移动端，这款游戏并不是人人都能玩的，为什么？因为没有超高的配置和优秀的画质玩起来整体体验实在不高。手机吃鸡必备三要素：性能、屏幕、音质三者缺一不可，算来算去，目前综合三者素质最为顶尖的手机，可能只有三星S9+了。

三星S9+的综合素质乃当下最强三星S9+的综合素质乃当下最强

　　一、超强全面屏还有超强屏幕材质

　　目前是全面屏手机的天下，几乎所有的手机厂商都有自家的全面屏旗舰手机，不过基本也都是18：9的厂商定义全面屏，但是正面视觉体验上来看，和一般的手机没有多大区别。不过，三星S9+的18.5：9全视曲面屏，正面视觉冲击力极强，手感方面的提升也是相当大的，绝非一般手机厂商能够媲美。

　　说到屏幕材质，那三星S9+可就是最具有发言权的了，三星在AMOLED一直处于全球顶尖层次，它也占领着绝大多数高端OLED屏幕市场份额，甚至是苹果都开始向其采购屏幕供自家的iPhone X使用，足见其屏幕的优势。

　　三星S9+的屏幕分辨率为2960*1440，在游戏中你可以更清晰的看到人物以及建筑物的细节。全面屏的设计，画面更加细腻震撼，给你身临其境的游戏体验。

三星S9+三星S9+

　　二、没有近乎完美的性能绝对不行

　　众所周知，三星S9+是当下性能最强的手机之一，首发骁龙845芯片：这部芯片采用了Arm Corte技术基础上打造的Kryo 385架构，四个大核主频提升到2.8GHz，四个高能效小核也有1.8GHz的频率；Adreno 630 GPU让搭载的手机在图形处理方面有了近一步的提升，相比于上代835图像性能和能效比提升高达30%。当然了，再加上S9+的6GB+64GB UFS2.1让骁龙845有了更加“变态”的表现。

　　《绝地求生刺激战场》游戏截图

《绝地求生刺激战场》游戏测试《绝地求生刺激战场》游戏测试

　　经过我们实际测试，开满全特效高画质之后，三星S9+运行《刺激战场》能全程稳定在40FPS，并且没有任何的掉帧还有卡顿现象发生，绝对属于当下最为强悍的“吃鸡利器”。

　　三、音质不好与聋子无异

　　可能有人并不在意一部手机的音质问题，但是对音质的掌控与追求是你与大神之间的最大鸿沟。大神们听声辨位、循声追迹靠的就是优良的手机音质。如果单纯靠着好枪、好狙一味往前冲，那就与“莽夫”无异。

　　三星S9+和音频领域最知名的品牌之一，全球四大耳机生产商之一的AKG合作并制造了立体双扬声器，附送AKG调音耳机。由AKG专业调校的立体扬声器，让你在玩游戏的时候，享受清晰纯音，仿佛亲历其境。加入Dolby Atoms音响享受，为你带来三维立体环绕感受，音质更丰富更鲜明。近乎完美的音质，让你能够畅玩在游戏世界中。

AKG专业调音耳机AKG专业调音耳机

　　上述的三点就是吃鸡三大要素，性能、屏幕还有音质缺一不可，现在能做到三星S9+这样面面俱到的几乎没有，如果各位想要拥有顶级的“吃鸡”体验，那么三星S9+绝对是你不二的选择，目前在全网购机畅享12期免息服务，手头较紧的同学也不用担心。

吃鸡三星手机
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