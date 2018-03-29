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骁龙845+安卓8.1：三星Galaxy Note9现身Geekbench

骁龙845+安卓8.1：三星Galaxy Note9现身Geekbench
2018年03月29日 08:10 快科技
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　　3月27日，小米和华为的两场发布会，让智能机前两大巨头苹果和三星很是没有面子，苹果城池稳固可能受冲击较小，然而在国内市场，三星的局面将更加艰难。

　　在降价显得不现实的当下，三星只有加强研发，尽快准备颠覆性的新品。

　　3月29日早间消息，型号为三星SM-N960U的手机现身Geekbench，不出意外的话，对应的就是Galaxy Note9。

　　跑分方面，单核2190，多核8806，处理器是骁龙845，从识别码来看，也并非是“张冠李戴”修改而来的赝品，参考性极强。

　　其他参数上，运行内存6GB，搭载了基于Android 8.1的新系统。

　　按照此前三星移动业务负责人高东真的说法，Note9将搭载Bixby 2.0上市。而Bixby 2.0正式推出的时间不会晚于9月，看起来8月底柏林IFA展前大会推出Note9的可能性极高，这个时间点也正好卡位秋季新iPhone。

　　当然，对于三星来说，Galaxy S9更多的角色扮演的是S8s，让用户眼前一亮的创新实在乏善可陈，如果Note9错失屏下指纹、3D结构光或者某些黑科技成分的话，可能会让自己离主流视野越来越远。

 

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