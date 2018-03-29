还未正式发布的一加 6 先对刘海屏设计做了一番解释

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iPhone X 已经上市快半年，但屏幕上的“刘海”缺口依然看起来没那么“顺眼”。

苹果其实已经在让人接受刘海屏这件事上做出不少努力了，Face ID 的解锁速度越来越快，滑动成了最顺手的交互，配合黑色壁纸，虽然不能完全无视，但至少已经将不适感降到了最低。即便如此，刘海屏依旧是被吐槽的重灾区。今年春天，Android 几大品牌旗舰机审美集体下线，齐齐加入刘海屏阵营，着实让我们倒吸了一口凉气。

一加新旗舰也没能逃过一劫。The Verge 今天放出了一加新一代旗舰的官方渲染图，刘海的存在很是瞩目。但是对于为什么同样选择了这样的异形屏设计，一加联合创始人裴宇（Carl Pei）则专门做了一番解释。

裴宇认为刘海屏是大势所趋，也承认苹果“加速了刘海屏的普及”，因为这种设计能够让手机顶部的通知栏向上移，并在握持尺寸变化不大的情况下追求更高的屏占比。从这个角度来看，刘海屏其实对于视觉观感的提升是有帮助的。

但一加也有在尝试将刘海的影响降低，目前一加认为并不需要在手机中加入类似 iPhone X 的结构光技术来实现人脸识别，所以刘海的面积会比 iPhone X 的小，实际尺寸为 19.616mm x 7.687mm。

一加原本想将刘海的面积进一步缩小，就像是去年的 Essential Phone 一样，但为了保证光线传感器、前置摄像头和 LED 通知灯等关键元器件，最终还是采用了更适当的尺寸，所以“这个刘海缺口到底要做多大，也取决于公司层面的选择”。

为了更好的适配这块刘海屏，一加已经对 Google Play 商店 1000 款最受欢迎的应用进行了测试，以确保可以正常运行，并且对视频播放进行了适配，让刘海不会影响到内容观看。

不仅仅是刘海屏设计，裴宇还表示目前一加在全面屏手机中所采用的手势操作的灵感（即底部中间上滑返回主屏、上滑停住呼出多任务等），同样源于 iPhone X：“如果苹果没有这么做，我们可能会花更多时间去研究。”

因为手势功能的加入，我们现在看到很多刘海屏 Android 手机可以完全隐藏原有的三颗虚拟导航键，至于好不好用，跟不跟手，大概还得看各家品牌的后期优化功夫。另外一加在进行用户调查后，选择保留了 3.5nm 的耳机孔，这也算是随波逐流下的小小坚持吧。

此外，关于我们之前所关心的“为什么这些刘海屏 Android 手机都要留一个下巴”的疑问，一加此次也一并做出了解答。正如之前我们的文章所说，iPhone X 巧妙地借助柔性 OLED 的方案，将屏幕“折”到了手机背面，从而让“下巴”消失。虽然这可以解决底部观感问题，并实现四边框等宽的视觉平衡，但这也意味着更高的生产成本。

所以考虑到走量、定价、良品率等综合因素，这个“下巴”短时间内是很难去掉的，区别只是在于长度和大小。而在一加新一代旗舰身上，同样也会保留一个“小下巴”。

总之，按照一加的意思，提前放出自己新品的渲染图，是希望用户能够“接受并喜欢这项设计”。一加新旗舰还未正式定名（裴宇还未曾使用一加 6 指代过），发布时间也许会比往年的 6 月要早，核心配置此前也已经获得确认，既然刘海加下巴的组合已经无可避免，先让用户看看吧，没准儿看着看着就习惯了。