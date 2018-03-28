郭明錤：Apple Watch 4将有更大屏幕更多传感器
新浪手机讯 3月28日下午消息，著名凯基证券分析师郭明錤称，Apple Watch第4代将是一款很多用户期待的产品，它拥有更大的屏幕尺寸，更大的电池容量，价格也会更高。
目前业界在Apple Watch第4代的尺寸上存在争议，一部分人认为新一代的智能手表会像iPhone X一样，通过增大屏幕尺寸，同时减少边框宽度的方式来保持与前代产品的体积相同。但郭明錤预测Apple Watch第4代屏幕尺寸将增大15%，现有38mm和42mm两种尺寸选择，由于屏幕变大，手表尺寸将增大到44mm和48mm，并且苹果会给新一代的智能手表配备一块更大容量的电池，从而提供更长的续航时间。
另外郭明錤称，新一代智能手表除了心率监测器，还将拥有更多的传感器，苹果计划将Apple Watch打造成一款类似微型健康实验室一样的产品。然而他并没有说将有哪些新的传感器。
在售价方面，郭明錤认为由于Apple Watch第4代拥有更棒的功能，所以价格也会相应提高。同时，老款也会降价出售，这将有助于苹果保持其在智能手表市场的领先地位。他预计新一代的Apple Watch销量将达到2200万至2400万台。与2017年相比，同期增长30%。（得路）
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文章关键词： 苹果郭明錤Apple Watch
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