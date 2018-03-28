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华为P20 Pro登DxOMark榜首，被赞全球拍照最好的手机

华为P20 Pro登DxOMark榜首，被赞全球拍照最好的手机
2018年03月28日 16:11 新浪手机
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　　作为华为P系列的最新旗舰，此次华为P20系列在拍照方面的突破创新获得了业界的普遍认可，在专业相机评测机构 DxOMARK Mobile 的Photo 环节，HUAWEI P20系列两部手机均超过了一百分大关，其中华为P20获得107综合得分，HUAWEI P20 Pro 更是获得114综合得分，超越三星S9+、iPhone X获得DxOMARK 史上最高分。

　　超越苹果三星 成就史上最强拍照手机

　　提供此项评分DxOMARK是一个创立于2003年的测评机构，专门测评单反、手机等设备的成像质量，并且为这些设备打分。过去，拍得好不好似乎是一个主观的评判，而无法精准量化。但DxOMARK却通过全面精准的测试，实现了行业认可的拍照量化标准。

　　DxOMARK有世界上最大的图像数据库，数据来自超过10，000个测试设备。DxOMARK 的测试内容非常丰富，对包括曝光、对比度、色彩、自动对焦、细节处理、噪点控制、画质劣化控制、闪光灯、变焦、背景虚化在内的方面进行综合评测，最终呈现出精准且专业的摄影评价。

　　在DxOMARK的“拍照天梯”中，超过百分成绩的到目前为止不过五部产品，其中就包括刚刚发布的华为P20系列，而华为 P20 Pro更是以114分的史上最高成绩登顶史上最佳拍照手机，这不仅验证了三摄方案的领先性，更证明了华为在手机拍照领域的领先地位。

　　徕卡三摄+AI  最强拍照手机最懂用户

　　此次华为P20 Pro采用黑白+彩色+变焦的徕卡三摄方案，配合华为三摄变焦技术，华为 P20 Pro最高可支持五倍三摄变焦，清晰呈现远方美景。同时华为P20 Pro是目前唯一一款达到1/1.7英寸的传感器面积的手机产品。通过华为像素融合技术，最终实现2μm超大像素，相比iPhone X的1.22μm，提升2.68倍。由此在同样的光线环境下，华为P20|P20 Pro可以拍出画面亮度更高，噪点更少的照片，完美解决的暗光拍照容易出现的画面糊、噪点多等用户痛点。

　　值得一提的是，HUAWEI P20系列不是简单依靠强悍的摄影性能，更通过AI赋能，内置“摄影大师”于方寸之间，让华为P20系列成为真正懂用户的随身智慧摄影专家。其基于内置NPU的AI手机芯片麒麟970提供的强大AI计算能力，华为P20系列可以针对不同场景可进行自动调和参数设置，并进行智能训练，让成像效果更自然。实现对于不同场景的不同优化，实现一景一物一算法。并且支持实时自动识别对象，分门别类进行区别优化，智能调节为不同的光效。

　　华为P20系列还能够通过AI防抖技术、AI算法过滤，校正由于手抖动造成的画面偏移和模糊。最长可以支持6秒的快门时间，让用户手持状态也可以拍出一张完美的夜景照片，也让新手能得到行家级别的专业摄影效果。

　　顶峰的成绩总是巨功寸进，百米世界纪录在 1968 年至 2008 年 40 年间也不过提升了 0.26s。从华为 P9系列发布首个徕卡双摄手机，华为P系列跻身手机拍照第一集团以来。再到此次华为P20 Pro囊获DxOMARK 史上最高分，登顶成绩的背后，正是华为对摄影科技的不懈探索。相信随着华为P20系列预售的开启，毫无疑问，华为也将再创新的市场佳绩。

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