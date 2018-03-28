8848手机再次参展巴塞尔表展 主打科技奢侈品定位

“一个国产手机厂商竟然跑来瑞士参加国际知名的钟表珠宝展”，相信很多人看到这个消息的时候都会有些嗤之以鼻，觉得又是一次营销炒作。就像我们在2015年听到它家的手机卖到近万元的时候一样。

对，这个让很多人侧目的品牌就是8848！

相信即使是听过8848品牌的人，印象也大多还停留在地产大亨万科王石营造出的“成功人士标配”的广告片中。然而当笔者真的来到瑞士、来到巴塞尔的时候，才发现8848与腕表的渊源原来早已开始了。

与腕表界的缘分

早在2016年10月，8848就正式与著名独立制表师Kari Voutilainen在私人订制领域达成合作，共同推出Voutilainen系列订制款手机，全球限量180部。

说到Kari Voutilainen，大家可能不太了解，但这位老爷子在制表界可以说是地位颇高，打造了世界首枚十进制三问表，并在2006年成为全球顶尖独立制表师协会（AHCI）的正式成员，5次获得素有钟表界“奥斯卡大奖”美誉的“日内瓦高级钟表大赏”（GPHG），是当今最著名的独立制表师之一。

今年也是双方连续3年第三次跨界合作，共同推出了巴塞尔2018纪念款手机，这款手机最大亮点就是由Voutilainen亲自设计制作，并将其2007年首次获得GPHG的经典之作设计运用于该款手机上，采用了与奢侈品腕表完全一样的材质及工艺标准。

也是在Kari的撮合下，2017年8848第一次参加了巴塞尔国际钟表珠宝展，并第一次推出了巴塞尔2017纪念款手机。

而今年8848参加 巴塞尔展的动作除了继续展出自己的新品，还推出了赞助全球独立制表人顶级组织AHCI（瑞士独立制表师协会）计划。并宣布赞助3名中国独立制表师参加巴塞尔钟表展，支持中国的匠人匠心在全球崭露头角。

2018年的小目标

8848手机总裁周佳在2018巴塞尔国际钟表珠宝展上接受媒体专访时表示，2017年公司的销量大概15万部，净利润约7000万元，今年的目标则是销量达到20万部。

对于如何实现这一目标，周佳也透露主要会从以下方面来推进。

首先今年在产品线上会有一定程度的扩展，此外“从去年开始就已经在投入比较多的资源在做关于私人定制方面的建设，我们认为这是可以满足一些更细分领域消费者需求的，这会给我们带来一些市场增量。”

8848在今年还将在渠道上有所扩充，除了目前主要的直营模式，周佳表示会跟跟几大运营商合作的渠道，同时还有一些在线电商渠道的拓展。

专注“科技奢侈品”定位

谈完了如何“修炼内功”，当被问及如何看待目前市场上其他的手机品牌也在不断上探万元价格区间，此举会不会对8848造成影响时。周佳表示“大部分的消费品行业未来都会是这样一个格局：有一些会以市场占有率优先的品牌，还有一些是满足一些细分领域需求的，就是所谓的小而美的品牌，比如8848。

周佳也强调，8848与腕表行业的合作不是想把表做进自家的手机，而是想更多去引用腕表行业的经验和技术，如现在手机整个钛合金机身的加工工艺几乎都来自腕表行业。

未来8848也可能会与其他一些不同的行业合作，比如会与赛车等行业合作，但目的一样不是为了把它跟汽车的某种功能做一个结合，而是去引入在赛车行业的一些成熟的技术用在产品设计里。8848在挑选品牌合作伙伴时，基本上不会选择纯品牌合作，就是把对方的LOGO打在产品上，去卖这个LOGO，这也是8848与其他手机厂商推出的高端定制版产品区别所在。

在8848看来“中国制造”是非常有潜力的，这个潜力并不是受限于制造水平、工艺水平，而是更多受限于消费者本身的认知，以及这些企业的定位。与市场上的其他品牌高端手机不同，8848一直强调的都是科技奢侈品的概念。

根据德勤2017奢侈品报告显示，奢侈品消费仍然非常注重产品工艺和手工制造，同时奢侈品市场的趋势也表明，奢侈品消费者的消费行为正在从标准化向个性化转变。

所以在8848看来，未来除了在工艺、技术和设计上要更加精益求精，更多的还是要满足自身用户群体特有的需求，实现产品和服务上的多重定制化。（晓明）