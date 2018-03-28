苹果新iPad上手体验：硬件不发烧 学生款实用为先

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这款产品很简单，但苹果想通过它做的事很长远。

首先还得从定价说起。它是苹果对标Chromebook的产品，也是重夺教育市场的希望，也正是因此价格不能太贵，这款产品定价329美元起（国内2588元起，学校用户购买是2388元），卡在了目前美国领衔教育市场份额的Chromebook 200-300美元的定价线之上，但iPad从发布至今口碑不错，显然会让用户有先入为主的好感（无论他们是不是学生群体）。

第六代iPad有了比2017年春季产品更明确的存在理由，并且还加入了Apple Pencil的支持——苹果以“做笔记写作业”的名义，名正言顺的让自己售价最低的iPad支持了以前只有iPad Pro这种高端产品才有的功能。如果算上SchoolWork之类的免费教育类软件，它在老师们眼中附加值还能更高一点。

当然，还是留了一点遗憾，这款iPad侧面没键盘接口，不过这根本不是问题，从iPad 2代开始，就有无数第三方配件做出了各种样式的蓝牙键盘，体验并不比官方的Smart Keyboard差多少。

基于定价，再说产品本身。这不是旗舰产品，它的本意是学校采购的教学工具，确实很多发布会看到半夜的人会失望，这种失望来自过高的期待，以及“与我无关”的失落感。

2588元的价格注定它不会用旗舰产品才有的处理器也并非全贴合屏，只能说就它的实用场景（学生写作业，老师批作业）来说，已经足够并好于绝大多数低价笔记本，后者同样会因为低价原因用不上很好的屏幕和处理器，整体水准和使用体验远低于iPad。

新iPad保持了跟上一代、或者说iPad Air 1代基本一样的外观，包括机身三围，7.5毫米的机身谈不上轻薄，我们只能这样安慰自己：至少摄像头不突出了。

这颗800万摄像头存在的更大意义是AR，在发布会结束后，苹果在莱恩高中里的很多教室中安排了体验环节。一个令人难忘的场景是：工作人员拿出iPad，打开一本关于生物书，镜头扫一下桌面，屏幕上出现了一只3D的青蛙，之后她每滑动一下手指，那只青蛙就去掉一层身体结构，从外皮，肌肉组织到内脏和骨架，看得一清二楚。

新iPad用AR技术展示青蛙身体结构

这就是苹果最想要展示给外界看到的结果，也是这个定价只有2588元的低价iPad最终用途：花不多的钱，学生和老师都能看到比传统书本或低价笔记本更直观有趣的教学结果。

所以即便是iPhone 7那年的A10处理器，或是非全贴合屏幕，如果已经足矣支持这个结果，就没必要用更好的，这是低价的必然要求——看发布会肯定会觉得旗舰产品那秒天秒地的A10x处理器过瘾，但在实际生活中，学校采购的人大概会觉得iPad Pro是浪费转而选Chromebook。

当然，这款产品的使用者不仅限于学生老师。它定位教育用户，但并不只售卖给老师和学生。

平板这市场很有意思，经历过一段时间的火爆之后，被大屏手机逼得走了下坡路，只有苹果，三星，华为少数几家还在坚持做，其他厂商大多已经放弃。用户对这类产品的要求也并不高，多数人是当作床头读物，在睡前看上看么几页小说杂志或一两集电视剧。

这导致产品更新周期比手机长得多。以我自己为例，身边现在还有很人在用4年前的iPad Air 1代，甚至更老的产品，并且也强烈的换机打算。

所以苹果才会选中iPad，用它来进攻一下教育市场，顺便抄送给普通用户一个更新的机会：价格不及iPhone X的三分之一，不需要咬牙就能买得起，屏幕不是最棒但表现不差，处理器不新但再战两三年问题不大，还支持了笔能涂涂画画。

如果从这个角度考虑，新iPad简直是市面上为数不多的可选平板，主要原因倒不是它配置有多厉害，而是考虑到这个价格段以及视频游戏等软资源，安卓阵营一个能打的都没有，是对手成就了苹果的产品。

简单总结一下这款产品优点：

1 价格便宜；

2 A10 Fusion处理器性能足够用；

3 可以支持Apple Pencil；

还有缺点：

1 非全贴合屏幕；

2 设计未变，机身不算轻薄；

最后，送个还在纠结配置的人一张跑分图：