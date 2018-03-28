苹果iOS 11.3正式版什么时候更新？外媒称3月29日

苹果iOS 11.3正式版什么时候更新？目前iOS 11.3系统已经进入到了第六个测试版，按理来说正式版应该马上就要来了，根据多家美国媒体给出的消息称，苹果将会在3月29日发布iOS 11.3的正式版更新。

对于不少用户来说，尤其是老机型用户，大家还是非常期待iOS 11.3的，因为这个版本将带来手动关闭降频的功能，这将让众多iPhone 6、6S、7、SE老机型焕发新春，此前因为电池老化原因，苹果将这些机型的处理器频率进行了限制，以防止手机意外关机。

除了性能与电池方面，iOS 11.3还增加了iCloud消息（iCloud iMessages），你的iMessage消息也将完整地保留在iCloud上，打开所有设备，都可以看到完整的iMessage历史记录。另外ARKit 1.5将为iOS 11.3带来更好的AR体验，苹果宣称新的版本会有“更加逼真的AR体验”。

iOS 11.3还为iPhone X推出四款新的Animoji：熊，龙，头骨和狮子。