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华为Y7 Prime发布 针对年轻人/双摄全面屏

华为Y7 Prime发布 针对年轻人/双摄全面屏
2018年03月28日 13:45 手机中国
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　　昨晚华为发布了华为P20、P20 Pro和Mate RS三款高端旗舰，对于无法承担购买上述产品，甚至是P20 Lite的年轻用户，华为推出了一款较便宜的新机——华为Y7 Prime 2018版。该机看起来采用金属一体式机身设计，外观时尚。

华为Y7 Prime 2018版发布华为Y7 Prime 2018版发布

　　配置方面，该机采用5.99英寸18：9全面屏，分辨率为1，440x720级别，屏幕顶部未有异形刘海屏。该机后置水平双摄，为1300万主摄像头+200万辅助摄像头组合，能抓取景深信息，并制造散景效果。

　　该机还搭载骁龙430处理器，主频为1.4GHz，八个Cortex-A53核心；内置3GB+32GB存储组合，支持存储扩展，支持三卡槽设计，用户可同时插入两张SIM卡及一张microSD扩展卡。

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　　此外，该机运行基于Android 8.0奥利奥深度定制的EMUI 8.0系统、配备3000mAh电池，三维尺寸为158.3x76.7x7.8毫米（可见机身超薄），重155克，有黑、蓝和金色可选，并后置指纹识别。

华为全面屏
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