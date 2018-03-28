3598元！vivo屏下指纹版X21上市开卖

3月19日，vivo发布了新一代全面屏手机X21，其包含两个版本，一个是普通版，而另外一个屏下指纹UD版，现在两者都已经上市开卖了。

现在vivo官方给出公告称，X21屏下指纹版正式上市开卖，其售价为3598元，相比目前的一众刘海异形屏幕手机来说，加入屏下指纹的X21，看起来更特别，不过体验上也更加完美。

跟普通版相比，X21 UD屏下指纹版还提供Face Wake人脸识别技术，基于3D景深记录和识别1024个面部特征维度，并有红外补光灯，而两者都配备了6.28英寸2280×1080显示屏，屏幕纵横比为19：9，屏占比为90.3%，搭载骁龙660 AIE处理器，后置摄像头1200万像素（双像素2400万感光单元）+500万像素，支持P3色域炫彩相机，前置摄像头是是1200万像素（2400万感光单元）。

此外，这款新机还首次搭载自主品牌Deep Field深空音效，辅以AK4376A音效芯片，内置3200mAh容量电池，运行安卓8.1 Funtouch OS 4.0操作系统，新的视觉、文件管理、相似照片清理、5G传输镜像换机功能等。