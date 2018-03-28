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OPPO全面屏中端新机F7登陆印度：搭载2500万前置

OPPO全面屏中端新机F7登陆印度：搭载2500万前置
2018年03月28日 10:13 天极网
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　　今天OPPO在印度发布了新款自拍手机OPPO F7，该机是自Oppo F1， F3 以及 F5之后的第四款F系列机型。F7不仅自拍给力，外观上采用了苹果引领的刘海屏设计，OPPO官方将之称为“超级全面屏”。

　　OPPO F7在印度市场提供了4GB+64GB和6GB+128GB两个版本，售价分别对应为21999卢比和26999卢比，相当于人民币2128元和2611元。该机将于4月2日开启首轮抢购，线上线下全面开售时间为4月9日。

　　配置方面，OPPO F7配备了一块6.2英寸的FHD+显示屏，官方声称其屏占比为89.09%。该机搭载了联发科最新推出的Helio P60处理器，最高主频可达2GHz，且拥有更强的AI性能。

　　另外该机预装基于Android Oreo 8.1的ColorOS 5.0系统，支持面部解锁。其前置2500万像素摄像头，后置1600万像素摄像头，支持4K视频拍摄，支持双色温LED在闪光灯。前置摄像头支持AI美颜技术2.0，支持即时HDR模式，支持AR贴纸。

　　OPPO F7内置3400mAh容量电池，日常使用一整天足以。

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