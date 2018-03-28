华为P20系列发布：科技遇见美学，重新定义智慧摄影

从P系列诞生的一刻起，华为就致力于让消费者体会到：即使是轻薄、时尚的手机也能拥有专业的摄影体验。这一次HUAWEI P20系列的推出让梦想成为了现实。HUAWEI P20 PRO首创徕卡三镜头，在继承了P系列的核心DNA之上，将科技与艺术完美结合，带来2018年手机体验的新突破。HUAWEI P20系列从外观艺术设计和耳目一新的渐变配色，到徕卡镜头系统，到AI芯片、智慧摄影系统，倾注华为对摄影探索、美学研究和智慧技术的深厚积累。

从拍照到摄影，从华为的优势软件算法到光与技术的融合。华为P系列在提升用户手机摄影体验的路上一直不断开拓创新，勇于尝试。HUAWEI P9系列发布了首个徕卡双摄手机，大光圈模式令消费者体验到了类似单反大光圈镜头才有的背景虚化效果；而HUAWEI P20系列希望更进一步，令消费者在大部分场景下，不需要借助任何辅助设备也能获取更多“类单反”体验。同时我们用科技为摄影护航，通过AI技术实现场景识别模式适配，让每一位举起华为手机的用户都能拍到令他们满意的照片。

华为消费者业务CEO余承东表示：“我们向艺术大师致敬，但不禁锢自己的步伐：P20在使用业界领先的镜头系统的同时，也运用了更强大的AI技术。我们与业界领先的伙伴徕卡携手合作，三代产品不断打磨。在科技使能摄影的路上我们不会停止探索的脚步，作为华为最有积淀的高端系列——P系列也将不断为消费者带来超出预期的新体验。”

此外，华为还发布了与保时捷设计合作的全新产品——PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS，重新定义智慧新奢华。基于保时捷911流体车身设计，一体式极简对称，正反八曲面效果让机身极具动感，凸显出跑车般的速度感。创新屏内指纹，AI芯片麒麟970与徕卡三镜头使其具备强悍的智慧科技与摄影性能。

科技遇见美学，时尚达人的新宠

HUAWEI P20系列主打极光色、樱粉金、宝石蓝、亮黑色等多种配色。其中新推出的极光色采用了创新的渐变配色方案，通过先进的纳米真空光学镀膜技术，在机身背面创造出迷人的渐变色“极光带”。极光色由深至浅层层晕开，似太空般神秘，充满无尽的想象空间，犹如掌间的精美艺术品。

HUAWEI P20系列采用新一代HUAWEI FullView Display屏幕技术，超高屏占比及极窄边框，带来沉浸式视觉感官体验，游戏娱乐更酣畅，显示信息更多，阅读更高效。采用双面玻璃机身设计，玻璃弧度曲线设计符合人体工程学，屏幕与机身浑然天成，持握手感更舒适，更细腻。

光与科技的完美结合，摄影发烧友的惊喜

HUAWEI P20 Pro搭载了开创性的徕卡三镜头。一枚4000万像素彩色镜头、一枚2000万像素黑白镜头和一枚800万像素长焦镜头，f/1.8+ f/1.6+ f/2.4光圈，打造专业摄影系统。领先的IS0 102400感光度，噪点控制优异，从此无惧暗光拍摄。全新徕卡VARIO-SUMMILUX-H 1：1.6-2.4/27-80 ASPH光学变焦镜头系统，配合华为三摄变焦技术，最高可支持5倍混合变焦，可以更清晰呈现远方美景的细节。HUAWEI P20则配备了1.55um大像素尺寸1200万彩色镜头+2000万像素黑白镜头的新一代徕卡双镜头，拥有f/1.8+ f/1.6大光圈，极大的提升了夜晚相机的感光度，使得夜拍的色彩精准，细节清晰。

HUAWEI P20及HUAWEI P20 Pro均支持960fps慢动作视频拍摄，比240 Fps高出4倍，奇迹般放慢时间的脚步，捕捉到人眼未能得见的场景；在息屏状态下，按两下音量键，可以实现0.3秒快速抓拍，不遗漏每一个精彩瞬间；具备4D预测追焦和零延时快门能力，自动跟踪对焦主体，迅速完成抓拍，能够更快、更准确的持续捕捉移动物体，助你把握住决定性瞬间。

AI使能相机，新手也能拍出走心大片

HUAWEI P20系列不是简单堆砌硬件打造出的“性能怪兽”，而是具有“智能之心”的摄影大师。通过AI赋能，HUAWEI P20系列是真正懂用户的随身智慧摄影专家。

华为AI芯片麒麟970大幅提升了手机在图像识别、智能拍照方面的能力，赋予HUAWEI P20系列最新AI能力：AI摄影大师（Master AI）将专业的摄影技巧带入手机中，可以针对不同场景自动选择摄影模式和参数设置，并学习用户拍照习惯，让成像效果更专业；华为AI防抖，解决摄影发展179年以来没有解决的问题，手持防抖时间可长达4秒，清晰夜拍无需三脚架，无论顺光、逆光，都能拍出最佳的效果。同时，还可为用户提供AI摄影指导，专业指导摄影构图技巧，让新手也能得到行家级别的专业摄影效果。

HUAWEI P20及HUAWEI P20 Pro拥有2400万像素前置摄像头，通过AI算法可智能建立3D面部模型，并提供5种独特人像光效，有如你随身陪伴的专业灯光师，让每一张自拍都是影棚级大片。

保时捷设计合作新品，智慧奢华新升级

发布会上，华为与保时捷设计合作的新品PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS压轴亮相，其名称缩写“RS” （Race Sport）代表为赛道而生。这款新品天生即被赋予强悍性能，奢华设计，闪电速度。除了拥有徕卡三镜头之外，突破性的将航天领域的微胶囊散热技术理念引入到手机中。更搭载了华为最新的屏内指纹技术，人体工学设计带来自然的人机交互，悬浮触控智能感知你的存在，一步解锁。同时提供后置指纹识别、人脸解锁，三种解锁方式随心切换，双指纹，双空间设计，打造专属隐私空间。

新品将于即日起在全球市场陆续上市。HUAWEI P20欧洲售价为649欧元（4GB+128GB）；HUAWEI P20 Pro为899欧元（6GB+128GB）。PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate RS欧洲售价为1695欧元（6GB+256GB），2095欧元（6GB+512GB）。

中国市场于2018.3.28 10：08 线上华为商城VMALL、天猫华为官方旗舰店、京东商城等各大电商平台，线下华为授权体验店、华为授权经销商正式预售。