今年秋季见！苹果新Apple Watch曝光：屏幕变大

今年苹果要发布的新品可真不少，而昨天发布会就是个教育沟通会，而推出的新品也只是很普通的9.7英寸新iPad而已。

多次准确爆料苹果新品的郭明錤给出的最新消息称，苹果将在今年秋季发布新一代Apple Watch，而这款新品最明显的变化就是，屏幕变大了。

Apple Watch已经推出了三年，不过苹果一直都没有对它进行大的变化，而郭明錤爆强调，Apple Watch 4是在现有38mm和42mm的两个版本基础上进行调整，简单来说就是体积基本不变，但是屏幕增加15%。

需要注意的是，在新款Apple Watch发布时，旧款Apple Watch则会降价销售，这将使Apple Watch的销量再创新高。