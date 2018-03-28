今年秋季见！苹果新Apple Watch曝光：屏幕变大
2018年03月28日08:15 快科技 收藏本文
今年苹果要发布的新品可真不少，而昨天发布会就是个教育沟通会，而推出的新品也只是很普通的9.7英寸新iPad而已。
多次准确爆料苹果新品的郭明錤给出的最新消息称，苹果将在今年秋季发布新一代Apple Watch，而这款新品最明显的变化就是，屏幕变大了。
Apple Watch已经推出了三年，不过苹果一直都没有对它进行大的变化，而郭明錤爆强调，Apple Watch 4是在现有38mm和42mm的两个版本基础上进行调整，简单来说就是体积基本不变，但是屏幕增加15%。
需要注意的是，在新款Apple Watch发布时，旧款Apple Watch则会降价销售，这将使Apple Watch的销量再创新高。
专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。
文章关键词： 苹果Apple Watch新品
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。
知道了
收藏成功 查看我的收藏