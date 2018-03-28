新浪手机> 新机曝光 > 正文

一加6真机渲染曝光：竖排双摄/指纹、有耳机孔

一加6真机渲染曝光：竖排双摄/指纹、有耳机孔
2018年03月28日 08:11 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　随着小米MIX 2S、华为P20/P20 Pro的登场，上半年的国产顶级旗舰也要开始进入发布的快车道，纷纷和我们见面了。

　　在一加宣布北美地区的一加5T正式售罄、官方也不会补货之后，新品即将见面几乎是不争的事实了。

　　3月28日早上消息，知名爆料大神evleaks在推特分享了一加6的渲染照，从质地来看，一加6有了新的突破，看起来是木纹或者编织物的感觉。

　　当然，更关键的信息在于，一加6保留了3.5mm耳机孔，底部接口还有USB-C和单边扬声器。

　　同时，竖排的双摄以及后指纹也浮现在眼前。

　　虽然纹理有些让人摸不到头脑，不过另一位大神onleaks援引早先一加6的谍照表示，相信你第一次看到的样子。不仅确认了一加6的后背器件风格，相信更是暗示，一加6应该采用的是玻璃材质，evleaks泄露的应该是定制版之类

　　关于配置方面，早先一份疑似量产机配置单基本描摹了其轮廓，6.28英寸19：9 1080P显示屏、骁龙845芯片、6+128GB存储起步，前置升级到2000万，后置依然是2000万+1600万像素，电池3450mAh，不过机身重量有所增加，是175g。

　　从目前行业的趋势来看，一加6可能避免不了也用所谓刘海屏设计，虽然一些给evleaks留言的网友说“无刘海就买”，可在屏下指纹/屏下摄像头/屏下传感器良率难以达到商用的前提下，提高屏占比似乎只有刘海最有效了。

　　最后就是价格了，传言一加6将继续上扬，如果标配128GB存储的话， 看来接近甚至突破4000元无悬念了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有