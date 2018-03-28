一加6真机渲染曝光：竖排双摄/指纹、有耳机孔

随着小米MIX 2S、华为P20/P20 Pro的登场，上半年的国产顶级旗舰也要开始进入发布的快车道，纷纷和我们见面了。

在一加宣布北美地区的一加5T正式售罄、官方也不会补货之后，新品即将见面几乎是不争的事实了。

3月28日早上消息，知名爆料大神evleaks在推特分享了一加6的渲染照，从质地来看，一加6有了新的突破，看起来是木纹或者编织物的感觉。

当然，更关键的信息在于，一加6保留了3.5mm耳机孔，底部接口还有USB-C和单边扬声器。

同时，竖排的双摄以及后指纹也浮现在眼前。

虽然纹理有些让人摸不到头脑，不过另一位大神onleaks援引早先一加6的谍照表示，相信你第一次看到的样子。不仅确认了一加6的后背器件风格，相信更是暗示，一加6应该采用的是玻璃材质，evleaks泄露的应该是定制版之类。

关于配置方面，早先一份疑似量产机配置单基本描摹了其轮廓，6.28英寸19：9 1080P显示屏、骁龙845芯片、6+128GB存储起步，前置升级到2000万，后置依然是2000万+1600万像素，电池3450mAh，不过机身重量有所增加，是175g。

从目前行业的趋势来看，一加6可能避免不了也用所谓刘海屏设计，虽然一些给evleaks留言的网友说“无刘海就买”，可在屏下指纹/屏下摄像头/屏下传感器良率难以达到商用的前提下，提高屏占比似乎只有刘海最有效了。

最后就是价格了，传言一加6将继续上扬，如果标配128GB存储的话， 看来接近甚至突破4000元无悬念了。