iPhone X Plus售价曝光 999美元可还行？

目前已有多个消息源表示苹果将在今年9月发布三款新iPhone，包括全新的5.8英寸OLED屏幕版iPhone X、6.1英寸LCD屏幕版iPhone以及一款6.5英寸OLED屏幕版本的iPhone X Plus，只是这三款产品究竟要卖多少钱始终是个谜。近日，加拿大皇家银行的分析师针对新iPhone的售价给出了自己的看法。

iPhone X Plus售价或为999美元起

该分析师认为，2017年苹果iPhone X的销量遇冷，所以新款iPhone X的售价一定会下调，预计售价将调整至899美元起（约合人民币5635元），而此举除为提振iPhone X销量，还为iPhone X Plus腾出了价格空间，预计iPhone X Plus的价格将达到999美元起（约合人民币6262元），与目前在售的iPhone X售价保持一致。

iPhone X

至于6.1英寸LCD屏幕版iPhone，分析师认为799美元起（约合人民币5004元）的售价并不合理，因为目前iPhone 8 Plus的售价已经在799美元，而这两代产品的规格也非常相似，所以799美元的售价还是有些高。

随着国产智能手机的崛起，高端手机市场已经不再是苹果独占，而今年新iPhone的售价依然很高，不知道你是否还会购买呢？