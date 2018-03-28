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moto全面屏新机已入网!它下巴好特别

moto全面屏新机已入网!它下巴好特别
2018年03月28日 08:06 新浪综合
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　　3月27日，根据外媒PhoneArena报道称，摩托罗拉总裁Aymar de Lencquesaingg（艾玛·迪·伦奎赛恩）已经宣布辞职，而接替他的是Sergio Buniac（塞尔吉奥·布尼亚克）。新总裁已经在摩托罗拉工作了22年，最近担任该公司拉丁美洲业务的高级副总裁兼总经理。

　　联想moto的业务目前还在变革中，模块设计并未在手机潮中成为引导者，还是有点可惜的。不过现在一台搭载ZUI系统moto新机将会来到我们面前，同时也拥有国人熟悉的全面屏。

　　根据最新的爆料显示，moto今年首款新品已经获得入网许可，并将在4月份发布。而这台型号为XT1925-10的新机，对应的应该就是G6/G6 Plus，拥有一块5.7寸全面屏，同时还拥有正面指纹识别功能。

　　根据入网的图片显示，这台新机拥有正面Home键，背面疑似采用了双曲面玻璃材质，跟moto X4非常相像，而且还有大模块的后置双摄。

　　3月20日联想S5发布会后，联想集团副总裁常程在接受采访时透露，联想会采用联想、摩托罗拉双品牌战略，其中摩托罗拉会走全球化路线，体现高品牌溢价。

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