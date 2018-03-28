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华为P20 Pro首发上手：一起来感受下

华为P20 Pro首发上手：一起来感受下
2018年03月28日 08:00 快科技
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　　3月27日，华为P20和P20 Pro在巴黎发布，快科技现场体验了华为P20 Pro真机，下面我们来详细介绍下。

　　上手第一感觉是轻薄，虽然华为P20 Pro配备了4000mAh大电池，但是机身厚度控制得到，7.8mm的厚度相比三星Galaxy S9要薄不少，而且金属中框配合渐变工艺打造的玻璃后壳，其颜值很高。

　　在不同光线照射下，华为P20 Pro能呈现不同的颜色，颜值出众，视觉效果震撼。

　　屏幕方面，华为P20 Pro采用了6.1英寸全面屏，得益于高屏占比优势，华为P20 Pro单手握持舒适，由于采用了正面指纹识别，所以解锁非常方便，而且支持面部识别。

　　配置方面，华为P20 Pro搭载了麒麟970处理器，配备6GB内存+128GB存储。

　　拍照方面，华为P20 Pro首次配备徕卡三镜头，拥有4000万彩色+2000万黑白+ 800万三倍光学变焦镜头，打造更完美的成像体验。官方介绍，华为P20 Pro拥有高达ISO 102400的感光度、1/1.7英寸感光器面积，让噪点控制更优异、暗光拍摄更从容。

　　售价方面，华为P20售价649欧元（约合人民币5000元），P20 Pro售价899欧元（约合人民币7000元）。

　　国行版将于4月12日发布，届时国行价格将同步揭晓。

 

华为p20 pro
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