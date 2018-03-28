HUAWEI P20系列体验：没有铁手也能拍出好看的夜景

新浪手机苏航 发自法国巴黎

华为刚刚在法国巴黎发布了P20，P20 Pro两款旗舰手机，借着新机发布会的热火劲儿，我们就来说说P20和P20 Pro这两款手机。

P系列手机一直是华为旗下主打时尚的旗舰机型，和商务旗舰Mate以及针对年轻人的nova系列不同，P系列更注重外观设计。如果你关注华为手机，应该还记得去年HUAWEI P10主打的钻雕蓝和草木绿配色，为整个P系列增加了浓墨重彩的一笔。

P20 Pro粉色版

到了今年，P系列的时尚范儿没变，倒是在拍照上增加了一些科技感。事实上，在HUAWEI nova 3e的发布会上，华为对P系列的介绍已经从之前的“时尚”变成了“科技时尚”。

改变，先从名字说起

今年华为没有按照往年的习惯在P10之后发布P11，而是一下从P10跳到了P20。对华为来说，名字的大跳跃也意味着新手机发生了较大的变化。

两款手机一款名为P20，另一款名为P20 Pro，像往年普通版和Plus机型的组合已经不复存在。事实上，我们通常认为Plus版本应该是一款手机的大屏幕版。而按照如今的发展趋势，所谓的“Plus”已经不能单纯的理解为“更大屏幕的手机”，像三星S9系列的S9+就增加了双摄，提升了内存，苹果的iPhone亦是如此。

和P20相比，P20 Pro（上图）的变化不仅仅是屏幕大小

于是，华为干脆用Pro来区分两款手机在功能和配置上的不同。套路还是双机的套路，只是两款手机之间的距离也越拉越远。

刘海屏和前置指纹成为新选择

2018刘海屏已经成为手机的新趋势，所有安卓厂商不约而同地拿出刘海屏设计方案，其中的默契和当初所谓的“全面屏”出现时一模一样。华为P系列新机也未能免俗，将刘海屏设计搬到了P20系列上。实话说，“刘海屏”的视觉效果确实比所谓的“全面屏”好上一些，至于丑与不丑的问题，则是个人喜好的事了。

P20 Pro的刘海看上去比iPhone X要短很多

有意思的是，除了刘海屏，华为毅然决然地选择了正面指纹。在过去的伪全面屏时代，绝大多数厂商都选择将指纹识别放到手机背面，以保证正面可视面积最大化，又或是为了让手机正面看上去更完整。不管什么理由，我们去年见到的大多都是后置指纹识别。

然而，从去年开始一向偏爱后置指纹的华为改了性子，开始使用前置指纹识别作为解锁方案。在Mate 10手机上，华为将指纹识别做的很窄很细，并将它放在了手机的“下巴”处。如今的P20系列采用了相同的方案。

P20 Pro的正面指纹识别

这里有件不得不说的故事，苹果的iPhone X除了引入“刘海屏”设计，还定制了三星的OLED柔性屏，将手机的“下巴”彻底干掉了。这样做的代价是成本升高，这也是iPhone X价格居高的原因之一。

如今很多手机厂商开始采用相似的刘海屏设计，然而几乎没有哪家厂商能像苹果那样将手机“下巴”彻底去掉。不得不保留“下巴”的前提下，与其将指纹识别放在手机背面，让虚拟键占据屏幕一部分空间，倒不如把指纹放到正面。这种“不让‘下巴’显得那么空旷”的设计方案就是华为在P20系列上的选择。

背面风格的统一和新配色

HUAWEI P20系列最大的两个改变——拍照和配色，以至于为了突出拍照，华为在外观设计上做了些细节改进。这部分我们在评测HUAWEI nova 3e的时候曾经说过，竖置摄像头、闪光灯、徕卡标识以及“HUAWEI” Logo排成一列，当你拿起手机拍照时，这一系列标识横了过来，变成华为手机最有力的标志。

当手机横过来拍照时，镜头和Logo形成了统一

除了细节改进，P20系列外观上最显著的变化是新配色。P20和P20 Pro两款手机都换上了玻璃后盖，手机背面与金属中框有一个很自然的过渡，拿在手中握感很好。

去年华为一口气为P10推出八种配色，到了今年，主打的配色只有一种——渐变色。类似的配色方式我们在另一个国产品牌手机上见过，不过华为的这种渐变色更明显，也更大胆。

P20 Pro渐变色

说起玻璃后盖的配色，我还记得第一次看见HTC“分光混合成色技术”时的情景，手机背面玻璃的色彩会随着阳光变化，一时惊为天人。如今各大手机厂商已经不满足于玻璃的纯色效果，频繁在配色上出新招，华为则用类似彩虹某一段的渐变颜色涂抹着手机后盖。

HTC U11的分光混合成色技术

去年华为在P10系列上压下了“徕卡+潘通”的名头，今年则是这种组合的延续，渐变色的调配依然来自潘通——一家在色彩研究领域闻名全球的权威机构。至于“徕卡三摄”，这次倒是值得我们多说一点。

性能没有惊喜 新功能全看拍照

华为P系列手机虽说隶属旗舰，但是新旗舰处理器不会是这个系列首发。所以按照惯例，P20系列使用的依然是麒麟970处理器。这颗芯片我们在这里不做过多阐述，虽然跑分和骁龙835相当，但在游戏优化上不及骁龙835，在这个游戏倒逼硬件的时代成为一个不大不小的问题。

当然，有Mate 10系列在前，这颗芯片的性能还是有所保证的。麒麟970这颗芯片内置独立的NPU单元，用来处理人工智能和机器学习的任务。

在这次P20系列上，所谓AI的部分做了算法升级，当你打开手机内置相机拍照时，相机自动识别场景会有明显的画面色彩变化，可识别的场景也增加到了19种。

AI识别蓝天后会让照片里的天更蓝

室外样张——巴黎街道

除此以外，华为为P20增加了类似于iPhone“人像光效”的模式，在人像模式下可以模拟各种光的场景。

夜拍是这次P20系列主打的功能之一，由于镜头硬件参数做了上去，“超级夜拍”模式下输出的照片画面会更加明亮，展现的细节也更多一些。

“超级夜拍”解决了一个大问题

当使用P20 Pro在暗光条件下拍摄时，相机的AI功能会自动识别场景并且切换到夜景模式，而在夜景模式下拍摄，按下快门后需要等待3到4秒的时间进行照片合成。

P20 Pro超级夜拍模式拍摄的照片

P20 Pro的超级夜拍的厉害之处在于通过AI算法让长曝光情况下拍出的照片不虚。说通俗点，我们平常使用相机等设备拍摄夜景，为了增加曝光提升画面亮度，会延长快门时间。这样做的一个弊端是需要三脚架稳定设备，不然拍出的画面会虚掉。而华为通过AI算法在延长快门的同时保证画面不虚，即便是在手持手机的情况下。

超级夜拍能让画面更亮（中间绿叶区域）

超级夜拍能够保留更多细节

虽然样张放大后，会发现涂抹的痕迹，但是身处暗光条件能拍到细节，本身就是一件较为难得的事。

P20 Pro和P20除了常规配置上的差别（电池容量、运行内存等等），最大的不同在于P20 Pro配备了三颗摄像头。三颗镜头中，主镜头为4000万像素，另外两颗分别为2000万像素和800万像素。其中两颗为常规的黑白、彩色组合，第三颗则是长焦镜头，用来实现3倍光学变焦和5倍混合变焦。

在体验过程中，P20 Pro具备了3倍和5倍两档变焦功能。由于长焦镜头只有800万像素，并且不支持防抖，所以在暗光条件下变焦拍摄会导致照片噪点很大。

五倍变焦拍摄

总结：抓住外观和拍照 直击痛点

华为手机从Mate 10系列开始，做工方面就有了很大提升。到了P20系列，真机一上手机你就能感觉到做工的扎实与紧凑，这是这次P系列手机给我带来最直观的感受。

大致上你也能看得出来，华为P系列手机从来不以提升性能为第一要务，反而在配色和拍照上下了很大功夫。渐变色、徕卡三摄这些特点让这个系列手机在“时尚”和“科技”两方面走得更远一些。

总的来说，P20系列没有什么短板，倒是拍照和外观成为它无法忽视的优势，尤其是将摄像头传感器做大之后（我们俗称“底大”），加上AI防抖的算法，让这款手机在拍照上的竞争力飙升。