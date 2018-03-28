全面屏时代 手机厂商们都是如何做全面屏手势的？

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要说去年还是全面屏渐露头角，今年就是全面普及全面屏了，无论是千元机还是旗舰产品都用上了全新的全面屏设计。尤其是为了更高的屏占比，刘海屏也成了流行趋势。全面屏的来临不仅在硬件上要求更高，对于手机的操控也有了更高的要求，没有了实体按键，虚拟按键还占据屏幕，各家厂商就纷纷推出了自己的全面屏手势操作，今天我们就一起看一看各家厂商都是怎么设计全面屏手势操作的。

OPPO——多种模式供你选择

OPPO算得上是国产厂商中最早采用全面屏手势操作的了，他们采用上划代替点按，从屏幕下方的三个位置向上滑动，就能够完成原本的控制中心，HOME键以及返回的三个操作。对于之前已经很习惯安卓操作的人来说，上手几乎没有难度。

而在最新发布的OPPO R15上，提供了四种手势操作模式，可以设置为两侧上滑返回，中间上滑返回桌面，上滑悬停多任务；也可以简易模式上滑返回桌面，上滑悬停进入多任务；而另外两种则是前面介绍的上滑代替三个按键的模式，可以选择左边返回还是右边返回。

我觉得这样的上滑手势在原来的基础上几乎不用花费学习成本，和之前的手机交互模式相同，更适合大家使用。同时四种全面屏手势加上原本的虚拟按键操作，让你无论喜欢哪一种方式都能得心应手。

小米——左右滑动返回

小米MIX算得上是国产品牌第一款现在意义上的全面屏手机，在全面屏时代，小米也在手势交互上做出新的设计。小米没有采用上划替代原本三个按键的功能，而是另辟蹊径的采用了类似翻书页的感觉来做到返回操作。

小米没有采用三个上划手势的设计，而是上划回到主界面，上划悬停呼出多任务窗口，返回则是在屏幕左右两边向内滑动。这样的返回操作类似于翻书，和我们翻书的感觉类似。在刚刚发布的小米MIX 2s上也是采用这样的全面屏手势操作。

魅蓝——情怀小圆点回归

在原本经典的手机交互中，魅族的小圆点和腰圆键一直是口碑最好的交互方式。全面屏时代，魅蓝将小圆点带到了全面屏手机中。今年发布的魅蓝Note 6和魅蓝E3上都采用了小圆点的手势操作，不仅是信仰回归，更是提供了一个很好用的交互模式。

在小白圈上，单击返回，重按返回，这与之前魅族手机的交互方式相同，用过的用户适应起来完全没问题。另外底部上划呼出多任务的模式在此前的魅蓝魅族手机中也见到过，这一次还加入了左右滑动小白圈快速切换应用的功能。

iPhone X——手势比HOME键还好用

苹果去年发布的iPhone X是旗下的首款全面屏手机，也是将以往历代产品中一直有的HOME键取消了。取而代之的是滑动的手势操作，上划取代Home键，上划悬停呼出多任务窗口，从屏幕左上角和右上角下滑分别是通知栏和控制中心。这种滑动的模式比之前的HOME键实际体验上更加舒服，流畅的过渡动画也是非常给力。

iPhone一直以来都追求极简的操作，iPhone X的手势操作也是这样，常用的就是向上滑动，每天不怎么用得到的控制中心和Siri等则是放在了顶部和电源键上。相对来说以往比较习惯iPhone经典HOME键操作的朋友需要简单适应一下的。

上面就是介绍到了目前市面上比较主流的几家手机厂商在全面屏时代推出的全面屏手势，主要都是用滑动代替了点按，尤其是OPPO的设计几乎与原来的使用习惯相同，基本上没有学习成本，会用之前的手机就会用新的全面屏手势了。随着全面屏逐渐的普及，未来可能也会带来更好的手势操作出来。