漂亮！华为Mate RS保时捷设计真机图赏

[手机中国 新闻]今晚巴黎时间15：00，北京时间21：00，香榭丽舍大道的法国巴黎大皇宫，华为P20系列惊艳亮相。而且华为Mate RS这款由华为、徕卡和保时捷三家联手打造的智能手机，应用了目前智能手机上可以应用的最高端的黑科技。发布会结束后，手机中国前方小编也第一时间上手了华为Mate RS，让我们一起去看一看吧。

作为旗下首款采用屏内指纹技术的手机，华为Mate RS保时捷设计搭载屏内光学指纹方案，并且集合了徕卡三镜头，微胶囊散热技术、屏内指纹解锁等前沿技术，是天生即被赋予强悍性能，奢华设计，闪电速度的创新旗舰！

配置方面，除了6英寸的OLED材质外，这块屏幕分辨率还可支持2K，并且采用了曲面屏设计，为用户带来的除了震撼视觉体验外，同时也带来顺滑的手感。硬件配置上，搭载麒麟970 AI处理器，电池容量为4000mAh，同时支持无线充电，并提供了黑色、红色两款可选。

根据发布会现场的表示，该款手机6GB+256GB版本为1695欧元、6GB+512GB版本为2095欧元，国外将于4月12日开始发售。国内的上市时间和售价，还是期待国内发布会的信息吧！