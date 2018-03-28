华为P20系列亮点汇总 你想知道的都在这

[手机中国]作为3月份大众最期待的手机之一，华为P20系列手机如期而至。今晚巴黎时间15：00，北京时间21：00，香榭丽舍大道的法国巴黎大皇宫注定不平凡。经过了一段时间的曝光，华为P20系列似乎已没什么悬念，可是当看过发布会之后，给我们带来的依然是惊艳。

刚开始说到华为品牌在2017年度销售稳定增长；华为对研发的投入也在全球名列前茅。与此同时，华为也更将致力于环保事业，采用环保材料的华为P10系列和华为Mate10系列更是获得了绿色认证的金奖。 虽说这些可能有些人不太关注，但不能否认的是，华为在去年取得了不错的成绩。

话不多说，让我们聚焦发布会的重点P20系列，作为华为今年第一款旗舰产品，较前代可以说有着质的提升。无论是工业设计，还是手机拍照，亦或是用户体验，都是现如今手机行业的顶尖之作。那么，华为P20系列到底还有多少亮点，下面让我们一一道来。

工业设计

之所以说华为P20系列十分惊艳，与其外观设计密不可分。该机设计灵感源于极光的变化，采用结构色渐镀工艺，呈现出神秘极光色，让人在耀目光彩中流连忘返。这种渐变色彩设计在现如今的手机市场绝无仅有，有时候创新就在不经意之间，为华为点赞。

从去年下半年开始，全面屏风潮席卷手机市场，华为自然也不能免俗。P20系列采用全新一代全面屏设计，华为P20采用5.8英寸屏幕，而华为P20 Pro则采用6.1英寸屏幕，拥有更宽广的视野享受，机身比例更显优雅利落，单手亦能掌握。屏幕与金属机身无缝结合，浑然天成。

值得一提的是，华为P20系列的屏幕配有自然色彩显示技术，让屏幕在不同光线中，都能呈现自然光彩，让你的每一次阅读都能像纸质书籍般舒适。

极致拍照

现如今，手机拍照已经成为了用户的刚需，正因为这样，华为P20系列在拍照上也苦下功夫。其中P20后置摄像头采用全新的1200万彩色+2000万黑白像素徕卡双镜头，延续优秀的徕卡双摄能力。前置2400万像素镜头，支持5种独特3D人像光效，好像随身带着灯光师，不同光效展现不同风采。

而华为P20 Pro 首次搭载徕卡三镜头，4000万像素彩色镜头、2000万像素黑白镜头和800万长焦像素镜头构成了精密高像素的摄影系统，带来革命性的摄影体验，将手机摄影的光影艺术推向新高度。P20 Pro达到1/1.7英寸感光器面积，提高拍摄的进光量，优化拍摄环境，逆光下拍摄细节清晰可见。

值得一提的是，华为P20系列支持3倍光学变焦，5倍三摄变焦，10倍数字变焦。并且P20系列还支持慢镜头功能，能为你在一秒内定格960个瞬间。华为独有的AIS防抖技术的加入，让用户不会再因为拍摄环境的限制拍出模糊的照片。除了硬件参数的提升，华为P20系列手机还可实现双击音量键0.3秒快速拍照，方便用户在特殊的场景下随时抓拍想要记录的景物。

熟悉手机的朋友肯定会知道，今年有多款手机都主打AI功能，华为此次在拍照上依旧搭载了AI功能，能够识别包括宠物、人像、风景、美食…等19种场景，能够为你智能识别拍摄主题，从而在取景时贴心提示画面水平或适当的拍摄距离。

DxOMark作为全球公认的权威机构，对华为P20 Pro的在相机方面的表现给予了高达109分的总分！其中拍照单项竟然达到了114分，这对于目前所有手机厂商而言都是从未做到的事情。另外，华为P20也拿到102分的总分，依旧超越了除兄弟机外的所有旗舰。

性能强悍

当然，除了惊人的摄像头配置以外，华为P20系列处理器均为麒麟970AI处理器，内置基于Android 8.1系统的EMUI 8.1，机身存储两款手机没有区别，均为128GB，内存方面P20为4GB、P20 Pro为6GB。值得一提的是Home键集合了安卓系统传统的三大键功能，并且，提供指纹识别功能。此外，华为P20 Pro的防尘防水等级为IP67，也就是说它可以在1米深的水下呆30分钟不会损坏，而P20为IP57也就是防泼溅和防尘。

其他方面

随着手机性能越来越强劲，功能越来越丰富，对电量的要求也越来越高。华为针对用户的痛点，对电池电量进行提升，P20系列电池获得了德国权威认证，P20兼配了3400mAh大电池，P20 Pro配置4000mAh大电池。辅以智能节电系统，为用户使用体验保驾护航。而安全快充技术则使充电过程保持低温，兼顾安全。

华为P20系列此次在声音处理上也进行了升级，声音降噪技术更能在打电话时准确分辨背景音和你的人声，更佳的音质处理让电话通话更清晰。

华为Mate RS保时捷设计

作为旗下首款采用屏内指纹技术的手机，华为Mate RS保时捷设计搭载屏内光学指纹方案，并且集合了徕卡三镜头，微胶囊散热技术、屏内指纹解锁等前沿技术，是天生即被赋予强悍性能，奢华设计，闪电速度的创新旗舰！

配置方面，除了6英寸的OLED材质外，这块屏幕分辨率还可支持2K，并且采用了曲面屏设计，为用户带来的除了震撼视觉体验外，同时也带来顺滑的手感。硬件配置上，搭载麒麟970 AI处理器，电池容量为4000mAh，同时支持无线充电，并提供了黑色、红色两款可选。

售价方面

华为P20在欧洲的售价为649欧元，将于当地时间3月27日发售；华为P20 Pro的售价为899欧元，将于当地时间4月6日发售。华为Mate RS保时捷设计6GB+256GB版本为1695欧元、6GB+512GB版本为2095欧元，国外将于4月12日开始发售。至于P20系列国内的价格，还要等待国内的发布会为大家揭晓。

不能否认的是，华为P20系列是如今手机市场的顶尖之作，无论是工业设计，还是用户体验，尤其是拍照性能之强悍无人出其左右。至于值不值得买，还是看是否适合自己。