终于实锤了 魅族15将使用骁龙660芯片

[手机中国 新闻]近日工信部网站公布了多款魅族15系列新机的照片和具体配置，而现在我们已经知道了其中一款定位旗舰的魅族15 Plus将采用三星Exynos芯片，而前不久有消息称魅族新机还将有搭载骁龙芯片的版本，不出意外的话这款搭载骁龙芯片的手机就是定位中高端的魅族15。

魅族15

根据工信部公布的手机详细参数来看，魅族15采用了一颗频率为2.2GHz的芯片，并辅以4GB/6GB的运存以及64GB/128GB的存储。通过处理器频率来看，魅族15采用的芯片应该是目前被各大手机厂商广泛使用的骁龙660移动平台，这一配置放在今天也是足够使用的，毕竟有些厂商的高端手机就采用了这一芯片。

魅族15搭载了骁龙660移动平台

屏幕方面，魅族15配备了一块5.46英寸的AMOLED屏幕，分辨率为常见的1080P，其整机三围也要比魅族15 Plus略小。而摄像头方面，魅族15的后置摄像头为1200万像素+2000万像素双摄，同时搭配一颗2000万像素的前置摄像头，拍照时应该会给我们带来一些惊喜。

魅族15详细配置

此外，魅族15还内置了一块2940mAh的电池，并有四种颜色可选，分别为拉丝黑、陶瓷白、拉丝金和拉丝蓝，至于真机的样子，等到4月魅族新品发布会时我们就能知道了。