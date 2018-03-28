华为P20系列有20个秘密 这是你最关心的

华为于北京时间3月27日晚21：00在法国巴黎举行了春季新品发布会，推出了新一代旗舰手机——华为P20系列。作为年度旗舰，华为P20系列可谓从里到外都带给了我们不小的惊喜，无论是新一代全面屏，还是别具一格的渐变机身，亦或是开创了后置三摄的先河，都令人心生振奋。作为普通用户的我们，关于华为P20系列有20件事一定要知道，下面我们就一同来看看吧！

华为P20系列在巴黎正式发布

1、华为P20系列是全面屏吗？有“刘海”吗？

华为P20系列是全面屏，并且采用的是新一代异形全面屏设计，屏占比相较以往提升巨大。正面板“额头”部分，华为P20系列保留了“刘海”，但相较此前的苹果iPhone X要小上很多，视觉观感更加极致。并且，得益于更小的“刘海”，华为P20系列拥有更大的显示区域，可以显示更多内容。

华为P20系列的“刘海”更小巧，可显示更多内容

2、华为P20和P20 Pro的屏幕都多大？用的什么材质？显示效果如何？

华为P20采用5.8英寸LCD显示屏，亮度最高可达770nit，强光下屏幕内容依旧清晰可见。华为P20 Pro采用6.1英寸OLED显示屏，对比度达到1：1000000，色域更是达到了105%，显示效果更加鲜艳通透，色彩还原精准。

华为P20采用5.8英寸LCD显示屏

华为P20 Pro采用6.1英寸OLED显示屏

3、华为P20系列还有指纹识别吗？前置还是后置？

华为P20系列虽然采用了屏占比更加惊人的新一代全面屏，屏幕边框收得极窄，但为了不牺牲用户体验，华为P20系列依旧保留了指纹识别功能，并且配备前置无需按压式指纹，解锁速度很快，并且相较后置指纹有着更好的易用性。

华为P20系列配备正面无需按压式指纹识别

4、Mate 10 Pro的防水功能很赞，华为P20系列支持吗？

华为P20 Pro支持和此前Mate 10 Pro相同的IP67高级别防尘防水，可有效抗水防溅，日常使用更加安心。

华为P20 Pro支持IP67级防尘防水

5、华为P20系列机身看上去很轻薄，电池会不会很小？

众所周知，华为的P系列手机一向主打高颜值设计和轻薄机身，但这与大电池并不冲突。此次，华为P20系列的电池容量相较前代略有提升，其中，P20内置3400mAh电池，P20 Pro内置4000mAh超大电池，并且得益于强大的AI性能，华为P20系列的续航表现突破以往。

华为P20内置3400mAh电池

华为P20 Pro内置4000mAh大电池

6、听说华为P20系列配备了后置三摄，是真的吗？

是真的，但并非两款机型均为后置三摄。华为P20搭载的是后置双摄，为1200万像素彩色镜头搭配2000万像素黑白镜头的设计，光圈分别为F1.8和F1.6，单位像素面积大至1.55μm。

华为P20 Pro后置徕卡三摄，主摄像头像素高达4000万

华为P20 Pro为全球首款后置三摄的智能手机，其三枚镜头像素分别为4000万、2000万和800万，拥有更大的感光面积，其ISO最高可达到102400，即便在极弱光环境下也能拍出高素质的照片。

7、华为P20系列支持防抖吗？

支持的。华为P20系列支持OIS光学防抖、EIS电子防抖，并且，得益于人工智能技术加持，华为P20系列还支持HUAWEI AIS智能防抖技术，无论是手持拍照或是录制视频都无惧抖动，稳定性更加出色。

华为P20系列支持HUAWEI AIS防抖技术

8、此前Mate 10 Pro的相机得到了专业评测机构高分，P20系列表现如何？

华为P20系列出色的相机依旧被相机评测机构DXOMark打出了极好的分数，其中，华为P20拍照得分107，视频录制得分94，综合得分102；华为P20 Pro由于有徕卡三摄加持，成绩更加出色，拍照得分114，视频录制得分98，综合得分109。

华为P20系列一举拿下DXOMark相机排行前两名

值得关注的是，华为P20系列两款新机一经发布便登顶DXOMark手机榜单前两位，是迄今为止相机评分最高的智能手机。

9、华为P20系列硬件配置如何？搭载哪款处理器？

华为P20系列搭载华为自研最新一代的旗舰级移动计算平台——麒麟970，其采用台积电先进的10纳米制程工艺打造，内置独立NPU（神经网络单元），让手机更加智慧、贴心。麒麟970相较前代，能效和功耗都大幅提升，性能体验更好，续航表现更佳。

华为P20系列搭载麒麟970人工智能移动计算平台

10、华为P20系列配备多大的运存和闪存？

华为P20配备4GB运存和128GB机身存储，华为P20 Pro配备6GB超大运存和128GB机身存储，足够满足绝大多数用户的使用需求。

11、华为P20系列支持快充吗？充电规格如何？

华为P20系列支持快充，其搭载HUAWEI SuperCharge快充技术，充电规格为5V4.5A，峰值功率22.5W，其采用的是更加安全同时又迅速的大电流、低电压快充方案，可实现边玩边充，速度依旧很快。据华为官方的宣传，P20 Pro快充30分钟即可充入58%的电量，比苹果iPhone X充电速度快了3倍。

华为P20系列支持HUAWEI SuperCharge快充，峰值功率22.5W

12、华为P20系列支持双卡双待吗？

支持的。华为P20系列支持全网通网络制式，支持双卡双待，支持双4G以及双VoLTE，下载速率可达1.2Gbps。

华为P20系列支持双卡双待、双4G、双VoLTE

13、华为P20系列支持慢动作视频拍摄吗？

支持的。华为P20与华为P20 Pro均支持960帧超慢动作视频拍摄，相比普通手机常见的240帧高出4倍，可捕捉到更多画面和细节动作，甚至可以录制下人眼难以发掘的画面细节，可玩性更高。

华为P20系列支持960帧的超慢动作视频拍摄

14、华为P20系列的机身为何种材质？手感如何？

华为P20系列一改沿用几代的金属机身，转而采用了更加年轻态，同时也更加时尚的双面玻璃机身，机身背部的弧度曲线基于人体工程学设计，握持状态下更加贴合手掌，搭配玻璃特有的温润触感，手感十分出色。同时，玻璃机身也与正面的新一代全面屏更加相得益彰，正反都美。

华为P20系列采用全新曲面玻璃机身，基于人体工程学设计

15、华为P20系列拥有几款配色？有什么亮点吗？

此次，华为P20系列提供包括亮黑、樱粉金、宝石蓝以及极光色在内的四款配色给大家选择，前三款配色相信大家都比较熟悉了，而全新加入的极光色则更加惊艳，其采用先进的纳米真空光学镀膜技术，在机身背部呈现出了迷人的渐变色“极光带”，几种颜色由深至浅层层晕开，似太空般神秘。

华为P20系列共提供4款配色，全新的极光色为渐变效果

16、华为P20系列自拍如何？前置镜头像素多少？

华为P20和华为P20 Pro均前置2400万像素摄像头，提供多达5种不同的人像光效，自拍亮度更充足，画质更清晰。同时华为P20系列的前摄还通过人工智能优化算法建立3D面部模型，美颜更有针对性，正所谓千人千面，各有各的美。

华为P20系列前置2400万像素自拍镜头

17、华为P20系列还是搭载安卓8.0吗？

华为P20系列出厂将预装基于最新Android 8.1深度定制的EMUI 8.1系统，并且将此前备受老用户好评的HUAWEI Share功能升级到了2.0版本，体验更出色。

华为P20系列出厂预装基于Android 8.1深度定制的EMUI 8.1系统

18、华为P20系列支持无线充电吗？

华为此番并未给P20系列配备无线充电功能，但其搭载的高速快充相对要更加实用。但是，此次一同发布的华为Mate RS保时捷设计支持无线充电技术，充电功率可达10W，想体验无线充电魅力的朋友可以选择这款新机。

华为Mate RS保时捷设计支持无线充电，功率10W

19、华为P20系列海外版定价几何？

海外版华为P20（4GB+128GB）定价649欧元，折合人民币约5056元；海外版华为P20 Pro（6GB+128GB）定价899欧元，折合人民币约7002元。根据以往的经验可以推测，华为P20系列的国行版售价将会低于海外版，敬请大家期待！

华为P20海外版定价649欧元，约合人民币5056元

华为P20 Pro海外版定价899元，约合人民币7002元

20、华为P20系列国行版何时与我们见面？

华为P20系列中国发布会将于4月12日在上海举行，届时，中关村在线将会对其进行全程直播和新闻报道，请大家关注！

华为P20系列中国发布会将于4月12日在上海举行

写在最后

华为P20系列海外发布会已经落下帷幕，无论是全新的屏幕设计、配色还是一如既往顶级的高性能都很令人欣喜，而更上层楼的拍照表现则让我们对华为P20系列更多了一些期待。接下来，就让我们一起屏息期待华为P20系列在国内的亮相吧！