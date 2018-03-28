苹果春季教育主题发布会回顾:只发一款硬件剩下讲啥?

新浪数码讯 3月28日凌晨消息，刚刚苹果结束了其在莱恩科技大学高中预科的教育主题发布会，全场围绕教育主题更新了全新的iPad，当然在苹果生态下的教育场景应用则是本次活动的重点。

一、大家都猜到的新iPad

作为此次发布会的举办地，莱恩科技大学（Lane tech）是芝加哥当地最为古老的学校，这是苹果在此进行发布会的主要原因。而库克在上台以后则表示，从1978年至今的40年，苹果一直在关注教育领域。

硬件升级一览

如传闻一般，9.7寸带有Touch ID的新iPad登场。这款iPad拥有：800万像素主镜头、高清视频前置摄像头、A10处理器、升级至十小时的续航表现；支持LTE高速网络、支持Apple Pencil。整体造型与此前的Air系列高度相似，显然这是一次针对教育市场的小更新。

关于售价

发售方面，9.7寸新iPad提供银色、深空灰色和新款金色可选。公开零售价为329美元起，国内官网售价2588元起（32GB、无线局域网）；面对学校是299美元起，中国区定价2388元。另外蜂窝网络+128G版本的零售价则为3588元，Apple Pencil单独售价为748元。现场苹果还主推了一款罗技售价49美元的手写笔。

新品将于今日起接受订购，并于本周晚些时候开始在超过25个国家和地区向顾客发货及店内销售：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、中国、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、香港、匈牙利、爱尔兰、意大利、日本、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、阿联酋、英国和美国。印度、俄罗斯、泰国、土耳其等其他国家和地区随后将于 4 月发售，韩国等其他国家和地区随后将于5月发售。

二、对比上代产品差异

另外我们来简单梳理下新一代9.7寸iPad和2017款的差异和细节点：首先是这代产品依旧是非全贴合屏；相比较上一代来说芯片升级到了A10；另外2588元起售价也比上代便宜了100元。其余方面两款产品并没有明显差异，详情可以看我们的图文直播。

三、ClassKit框架和教育应用大全套

当然教育才是这场发布会的主角，苹果先展示了一个针对企业级的应用：它可以批量管理学校用于教育的iPad，同时管理员ID还拥有200GB云空间用于教学和管理使用。专为移动学习打造的应用，能随时查看各种学习课程的Classroom也有了Mac版本。

Classkit全家桶

同样针对老师对学生的教学任务，苹果还现场展示了电子版作业软件Handdouts，老师可以在云端批改作业；而在Activiies这款应用中，老师则可以给学生单独指派任务，效果类似办公软件。

教育类应用

以上这些，都是苹果基于专为教育应用程序设计的框架ClassKit打造的应用，旨在提高教学中师生的沟通速度，任务分配和讲解。最后，苹果还再次强调“编程要从娃娃抓起”的观点。

新浪数码点评：没有视频直播、没有大量新品发布，这似乎是一场针对教育行业的单独发布会，更多的则在于输出理念和推进教育市场的变革。这些我们在发布会前猜到了，但是却不太愿意相信。总而言之，这次的主题是——苹果推动美国素质教育。

而关于iOS的重大更新，和传闻里iPhone SE二代以及新MacBook，我们似乎要把期待都留到6月的WWDC了，那个时候，我们会为您做更为全面的报道。(王迪)

关于苹果2018春季发布会

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