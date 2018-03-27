Type-C这么火用的人却很少 啥时候才能大规模普及？

本文来自泡泡网

手机从出现到现在发展了几十年，手机上的充电接口也从之前的单一充电的功能，变成了手机传输数据，充电，甚至耳机也改成插在了在充电接口。现在的手机接口主要有iPhone的lightning接口，安卓手机的Micro-USB以及Type-C接口。最近有朋友在问，为什么安卓手机不全都用Type-C接口呢？

Type-C到底好在哪？

Type-C接口是最近几年流行起来的新一代的数据接口，像是三星，华为，小米等国内外的安卓旗舰手机采用这样的接口。另外，在新款的MacBook，戴尔XPS等等笔记本上也开始用Type-C作为数据接口使用。

Type-C在性能上相比之前的Micro-USB要好很多，首先大家觉得Type-C好用的一点就是充电不需要考虑插头的方向。由于Type-C是一个对称的接口，不用考虑正反，充电的时候，尤其是晚上，不用考虑正反就能插进去，而且不会因为插反了而损坏手机尾插。

Type-C在功能上也是比Micro-USB要强，在用来充电的时候，Type-C最高支持100W的充电功率，充电速度可以大大提升。同时，Type-C还支持双向充电，不仅可以用Type-C的数据线给手机充电，还可以通过数据线用手机给其他手机充电。

还有就是Type-C在数据传输速度方面比原来有大幅的提升，据说最高传输速率可以达到10Gbps，相比于Micro-USB的速度提升了十几倍。

Type-C也有一些问题

Type-C虽然在性能上比较好，但是也有自己的问题。首先就是Type-C还不够普及，目前来看，绝大部分采用Type-C接口的都是旗舰级的手机，而手机销量主要还是在中高端和千元机，Micro-USB还是主力，想想在外面没带充电线的时候，你跟身边的人借充电线，然后全都不是Type-C，那时候就是很尴尬的了。

还有一点，就是Type-C虽然很强，但是目前大多数手机对于Type-C的使用还是在原来USB2.0的水平，也就是你买了辆奔驰开滴滴，虽然向下兼容，但是有些得不偿失。

Type-C为什么不普及？

说到这里就是揭晓为什么Type-C不普及的时候了，说到底一方面Type-C不像苹果的lightning一样，我苹果就用这个接口了，你们都得跟着我变。而Type-C的推广进展比较慢，用的人少，厂商就更愿意使用原本已经非常成熟的Micro-USB，真的有不少人卖手机的时候看到是Type-C就不选了的。

还有就是成本问题，在千元机中，很多设计都是延续了此前的模式的，如果换成了Type-C的接口，接口成本增加，手机的设计成本会增加，用户可能原本的数据线都用不了了买新的线一样有成本增加。所以依旧是很多厂商还在使用Micro-USB接口。

不过呢，在手机性能要求越来越高的时候，素质更好的Type-C应该会慢慢取代Micro-USB的，这也是需要各家厂商对于Type-C进行推广，比如目前销量比较高的几个品牌的手机，如果全都开始采用Type-C的接口，那么很快用户们使用Type-C的就越来越多了，之前说的Type-C普及率不高的问题就不再是问题了。