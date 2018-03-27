华为P20将推保时捷版 支持超级慢动作

华为早已透露，将于3月27日在法国巴黎发布新旗舰P20系列新机，最新的消息显示，除了发布P20、P20 Pro和P20 Lite（国内称为nova 3e）外，还将推出P20保时捷设计版。此前华为已连续两代为Mate系列推出保时捷设计版，看来华为想进一步深入合作，在P系列旗舰也引入保时捷设计。

据称，这款P20保时捷设计版可能会以P20 Pro为基础，其后置徕卡三摄，搭载麒麟970处理器，配备4000mAh电池，将有6GB+512GB存储组合可选。镜头则分别采用4000万+800万+2000万组合，最大f/1.6大光圈，配备方面跟P20 Pro相一致，外形设计则会采用保时捷定制化设计，可能还会拥有保时捷设计的保护壳配件。

华为P20系列真机

至于此次推出的P20和P20 Pro，华为预计会主打拍照，其中P20 Pro会通过配备的4000万摄像头获取更清晰影像，三摄组合还可获得景深等细节，让拍摄更有层次感，同时暗光下也会有提升。

值得一提的是，华为发放的预热视频显示，新机会引入索尼、三星旗舰拥有的超级慢动作摄影功能，不知道会不会是三星S9系列相同的支持960fps的720P慢动作视频？华为P20系列今晚发布，让我们一起守候，等待官方揭晓！