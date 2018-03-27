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紧跟潮流？HTC U12 Life或将采用刘海屏

紧跟潮流？HTC U12 Life或将采用刘海屏
2018年03月27日 07:44 手机中国
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　　作为曾经安卓手机的霸主，HTC也曾经是那个走在潮流尖端的弄潮儿。但是后来随着智能机的不断发展，HTC却逐渐落后，让广大粉丝们心痛不已。说起HTC，似乎和索尼有些类似。他们都有着自己的坚持，面对潮流趋势绝不动摇。不过看来在刘海全面屏这个趋势下，HTC也不能免俗了。

推特爆料截图推特爆料截图

　　近日推特爆料大神evleaks表示，HTC U12 Life很有可能将会搭载刘海全面屏的设计。从目前的消息来看，HTC有可能在5月份发布U12+这款新机，而U12 Life应该会一起面世。至于这两款手机会不会搭载刘海屏、采用什么样的解决办法，大神表示大家只能自己脑补了！

HTC U12+HTC U12+

　　不过从此前曝光的渲染图来看，HTC U12+貌似并没有采用刘海全面屏，而是采用了额头+下巴的高屏占比设计。配置方面，据悉HTC U12+将采用一块6英寸的LCD显示屏，拥有双前置800万像素，后置1600万像素+1200万像素双摄，采用背部指纹设计。而U12 Life屏幕为5.6英寸左右的刘海设计，搭载骁龙600或者联发科P60芯片。大家觉得这两款新机值得期待么？

HTC刘海屏渲染图
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