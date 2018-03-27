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锤子新机再曝渲染图 或有不止一款新品

锤子新机再曝渲染图 或有不止一款新品
2018年03月27日 07:40 手机中国
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　　对于锤子科技的2018春季新品发布会，想必诸君的热情已经高涨到一定地步了，毕竟除了已经确认的智能锁外，新品手机绝对是此次发布会的重头戏。此前我们曾猜想这部新机或许是坚果3，而今天一则来自锤子科技吧的爆料似乎证实了这点。

　　从图片来看，新机沿袭了坚果初代的简约风格，继之前多色背壳后，老罗显然又玩出了新花样。单摄+后置指纹+木头材质+拼接设计，这几种元素融合在一起，看起来倒是意外的和谐。设计一直是我们最不用担心的，毕竟锤子从未拿出过令我们失望的产品，但单摄的采用貌似有些。。。。落伍？

　　坚果Pro 2配备了后置双摄，半年后推出的新品若只是单摄，个人认为不足以服众。毕竟随着双摄大潮的来袭，哪怕是千元机都已普及开来，效果暂且不论，起码参数上还是蛮唬人的。面对这点，坚持单摄的产品真的能令发布会high起来？

　　我不这么认为，或许此次春季新品发布会上，这只是其中一款新机。毕竟坚果初代到现在已有近三年时间，此时老罗突然翻出个one more thing也不是没可能，面对已成红海的千元市场，我们有理由相信老罗将为我们带来更多惊喜。

锤子渲染图新品
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