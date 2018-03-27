尴尬了!DXO中小米MIX 2S样张惊现华为P20 Pro

北京时间3月27日下午，小米发布了今年上半年首款旗舰手机——小米MIX2S，这也是目前首款搭载高通骁龙845移动平台的国产手机。不过就在刚刚出现了一个有趣的事情，根据微博网友爆料，国外摄影评测机构DxOMark在发布会当中放出了小米MIX2S的拍照评测，但却不小心将即将发布的华为P20Pro的样张当成了小米MIX2S的样张。

DxOMark误将华为P20Pro当成小米MIX2S（图片引自微博）

有细心的微博网友发现，DxOMark在小米MIX2S的拍照评测中，使用了一张华为P20Pro的样张，并且还评价“veryclean”。当然，目前DxOMark网站已经对此作了修正，不过在这里必须要感叹一下，网友实在是太细心了。

网友从DxOMark下载的评测照片信息

华为P20Pro将于今天晚上在法国巴黎正式发布，根据此前的报道华为P20Pro还将搭载三摄像头的设计，相信这款手机的拍照效果绝对不俗。另外，华为在今晚还可能为我们带来至今还没有曝光的黑科技产品，就请各位看官随时关注中关村在线，届时我们会为大家带来全程的发布会图文直播和后续的真机上手评测。