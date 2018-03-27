华为手机落子2018围甲联赛 “先手”布局高端市场

今年围棋界顶级赛事迎来全新的独家冠名合作伙伴——华为手机，3月27日，“2018华为手机杯·中国围棋甲级联赛”在浙江省湖州市长兴开元芳草地乡村酒店拉开帷幕，华为手机与围甲联赛的首次握手备受关注。中国围棋协会主席林建超、国家体育总局棋牌运动管理中心主任兼党委书记罗超毅、中国围棋协会原主席王汝南、中国围棋协会副主席聂卫平、北京围棋基金会理事长华以刚、中国围棋协会副主席常昊、中国国家围棋队领队华学明、华为消费者业务大中华区总裁朱平及全体参赛队出席开幕式。随着新赛季的开始，多位世界冠军将悉数登场出战，展开激烈角逐。

华为消费者业务大中华区总裁朱平与国家体育总局棋牌运动管理中心主任兼党委书记罗超毅签约

华为手机初遇围棋，用中国智慧影响世界

中国围棋协会主席林建超表示，中国围棋协会与华为手机签订的中国围棋甲级联赛独家冠名协议，标志着中国智能手机市场排名第一的企业正式走进加入到中国围棋领域。同时，华为手机也成为中国围棋甲级联赛背后更有力的支撑，有了华为手机的支持对围棋事业在当今社会中的推动力有着至关重要的作用。中国围棋甲级联赛与华为手机的合作，是战略性、双赢性的合作，华为手机插上围棋的翅膀，也会飞的更高飞得更远。

初次携手围甲联赛，华为消费者业务大中华区总裁朱平表示，围棋起源于中国，是中国文化、艺术、哲学、智慧的伟大结晶，能够训练思维、开发智慧、修身养性、培养品格和礼仪，可以看到喜欢围棋的人越来越多了。近年来高科技尤其人工智能技术与围棋深度联合，科技和艺术融会贯通，必将会开创一个更加广阔的发展纪元。

顶级联姻，华为手机“先手”布局高端市场

围棋是一项有着悠久历史传统的高雅智慧游戏，从古至今都深受社会各界人群的喜爱，更在唐朝时经朝 鲜传入日本，以及欧美各国进而风靡全球。而近年来在手机领域的不断发力，不仅让华为手机全面占据国内各价位市场销量前几名，同时还对一直努力耕耘的高端市场进行着深耕细作。此番华为手机携手围棋，势必将为华为手机的市场布局带来积极而深远的影响。

创建于1999年的中国围棋甲级联赛，至今已经走过19年的风雨历程，进入第20个年头，随着影响力的不断提升不仅成为全球最具影响力的顶级围棋赛事，更对推动围棋运动的全球化起到至关重要的作用。正如中国围棋协会主席林建超在第20届中国围棋联赛摘牌仪式中所提到的，当下中国围棋联赛正受到前所未有的高度关注，在高度关注下所突出的优势就是四个“高度集中”，即优秀棋手高度集中，高水平比赛高度集中，投资流向流量高度集中，社会和媒体关注高度集中。这是一项开放程度高、竞技与人才并重、不断改革创新的职业化赛事，具有非常正向和广泛的社会意义。

华为消费者业务大中华区总裁朱平与中国围棋协会副主席常昊以及世界冠军古力、柯洁合影

英雄惜英雄，华为手机与中国围棋共迎挑战

作为围甲联赛的主力军，中国围棋队也一直是众多围棋爱好者瞩目的焦点。作为世界围棋领域的一支劲旅，中国围棋队在竞技实力上已经达到了相当高的水准，多次在国际大赛上摘金夺银。目前最新世界排名中，全球排名前二十的棋手中，来自中国的棋手占据了四分之三之多。

而华为手机也同样在全球高端手机市场备受关注，华为凭借30年来的厚积薄发，过去十年累计研发投入超过3900亿人民币，产品和服务遍及170多个国家。华为消费者业务在打造“世界级智能终端品牌”的道路上不断突破，用户满意度稳步提升，2017年智能手机全年发货超过1.5亿台，居全球前三，其中在中国市场持续保持份额第一。

然而领先就意味着被挑战，但无论是中国围棋队，还是华为手机，都在各自领域中毫不懈怠，努力保持领先的同时，不断突破进取，实现着更伟大的目标。华为手机与中国围棋队的相遇，颇有英雄惜英雄的味道。

借势围棋风靡全球，人工智能未来可期

在人工智能高速发展的时代背景下，中国围棋队和华为手机也都因人工智能的出现迎来新的机遇。朱平在致辞中指出，华为手机和围甲联赛的首次合作，正是摄影大师和围棋大师的完美结合。唯一参加过20年围甲联赛的棋手古力则表示，人工智能改变了自己对围棋的想法，如果能够跟人工智能不断学习、对弈，即便作为顶尖棋手，进步空间仍然很大。包括柯洁在内的众多世界知名棋手在与AI的多次对弈中受益匪浅，AI的很多棋路都颠覆了传统的定式，开拓了棋手的眼界。人工智能的大局观和布局构思为专业棋手提供了新思路，对提高人类围棋水平产生很大帮助。

中国围棋界20位世界冠军聚首

华为手机对人工智能技术的不断探索，则为全球用户带来了颠覆性的智慧体验。华为消费者业务大中华区总裁朱平表示，去年推出的Mate 10系列成为首款加载人工智能芯片的手机，开启了智慧手机新时代。3月27日是一个特别的日子，2018华为手机杯中国围棋甲级联赛今天开幕，围甲联赛走入第20年，20位围棋世界冠军聚首，华为手机P20系列今天在巴黎面向全球盛大发布。这是科技与艺术，AI摄影大师与围棋大师的完美结合，将为广大消费者包括众多围棋爱好者们带来更多更好的价值与体验。

率先在产品中引入人工智能，是华为在手机行业中的“先手布局”，隐有围棋高手风范。事实上，不仅如此，华为在体育赛事营销领域也一直走在浪潮之巅。而此次华为手机冠名中国围棋甲级联赛为围棋事业的蓬勃发展积极贡献一份力量。