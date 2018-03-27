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小米MIX 2S正式发布：各个方面都要对标苹果iPhone X

小米MIX 2S正式发布：各个方面都要对标苹果iPhone X
2018年03月27日 15:59 新浪手机
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　　新浪手机讯 3月27日下午消息，小米正式发布了MIX系列的新机MIX 2S。产品延续了MIX系列的全面屏旗舰定位，除了处理器的常规升级外，MIX 2S增添了双摄和无线充电的功能。产品的详细评测，可以点这里：小米MIX 2S评测："先发"的全面屏 但"后至"的真旗舰

　　发布会开始，雷军分享了小米在2017年的取得的成绩，在手机市场有所萎缩的背景下，小米实现了逆势增长。雷军表示，在小米成功逆转的背后是不断的创新和对品质和工业设计的追求。

代言人还是吴亦凡代言人还是吴亦凡

　　外形不变 配置升级

　　发布会率先登场的是本次发布会的主角MIX 2S。作为一款带S的小升级版本，MIX 2S的外观设计没有改变，延续了全面屏+金属中框+一体陶瓷材质设计，配色则依旧是黑色与白色的组合，区别在于增设了背部竖排双摄。

硬件参数一览硬件参数一览

　　硬件配置方面，MIX 2S是首款搭载骁龙845的国产手机，且针对《王者荣耀》进行了优化，内存组合起步为6GB RAM+64GB ROM，最高可达8GB RAM+256GB ROM；搭载5.99英寸FHD分辨率的全面屏，指纹为后置设计；电池容量为3400毫安时，支持最高功率7.5w的无线充电功能。

　　不仅有双摄 还有AI

拍照是这些的主题拍照是这些的主题

　　作为本次升级的重点，MIX 2S后置搭载了1200W像素变焦双摄，主摄采用了索尼IMX363传感器，单像素面积达1.4μm，具备光学防抖及Dual PD双核对焦功能，DxO网站对MIX 2S的静态拍照分数打出了101分；而前置摄像头则保持500万像素不变，在软件层面上增添了AI级美颜和人像虚化的功能。

发布会上宣传重点发布会上宣传重点

　　除了摄像头硬件的提升，本次小米还将AI技术应用到了MIX 2S的拍照中，官方宣称MIX 2S可以自动识别拍摄场景，根据识别的结果对拍摄参数进行调整，从而达到更好的效果；人像模式方面新增了多个虚化模式，玩法更多；而针对商务用户，MIX 2S可以对拍摄的PPT进行针对性锐化和分组；同时也具备识别并翻译菜单和汇率转换功能。

　　系统体验方面，MIX 2S搭载了基于

　　作为本次升级的重点，MIX 2S后置搭载了1200W像素变焦双摄，主摄采用了索尼IMX363传感器，单像素面积达1.4μm，具备光学防抖及Dual PD双核对焦功能，DxO网站对MIX 2S的分数打出了xxx的分数；而前置摄像头则保持500万像素不变，在软件层面上增添了AI级美颜和人像虚化的功能。

关于价格关于价格

　　除了摄像头硬件的提升，本次小米还将AI技术应用到了MIX 2S的拍照中，官方宣称MIX 2S可以自动识别拍摄场景，根据识别的结果对拍摄参数进行调整，从而达到更好的效果；人像模式方面新增了多个虚化模式，玩法更多；而针对商务用户，MIX 2S可以对拍摄的PPT进行针对性锐化和分组；同时也具备识别并翻译菜单和汇率转换功能。

　　系统体验方面，MIX 2S搭载了基于安卓8.0开发的MIUI 9系统，系统内置了与智能音响同样功能的小爱同学智能语音助手，除了可以完成手机上的操作外还可以控制智能家居产品，支持熄屏唤醒。

　　产品将于X月X日开始发售，6GB+64GB版本售价X元，6GB+128GB版本售价X元，8GB+256GB版本售价X元。与MIX 2S一同发售的还有小米无线充电器，售价99元，8GB RAM+ 256GB ROM版本标配该充电器。

　　One More Thing

　　除了与MIX 2S一同发售的小米无线充电器之外，小米还发布了一款小米游戏本产品。外形方面雷军表示这是一款低调的“可以带去上班的游戏本”，尺寸为15.6寸，采用了窄边框的设计，键盘采用背光分区的设计。配置方面最高采用了第七代酷睿i7处理器和GTX1060显卡的组合，内存采用16G和256G SSD+1T HDD的组合，售价为8999元，同时还有低配版售价5999元。

关于价格配置关于价格配置

　　第二款一同发售的产品是小爱音响mini版，雷军表示这不仅仅是一款蓝牙音箱，ai技术提供了超过200种的实用功能，多个小爱同学还可以协同工作。小爱音箱mini版的售价为169元。

　　新浪手机点评：

　　作为一款小改版产品，MIX 2S补足了上代产品拍照的弱项，使得MIX 2S成为一款完成度相当高的旗舰级产品。不过作为以全面屏概念为主打的旗舰系列，在全面屏遍地开花的市场面前MIX 2S似乎不能占到营销和噱头的高处，这样的升级有些保守。

　　而首发的小米游戏本作为一个全新的品类，定位较为高端，价格则延续了小米一贯的风格，在发布会之前，消息都被保护得十分严密，可以说是给大家来了一个惊喜，详细的评测各位可以期待新浪数码的后续报道。

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