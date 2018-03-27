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小米MIX 2S坐稳小米史上拍照最佳：打平iPhone X

小米MIX 2S坐稳小米史上拍照最佳：打平iPhone X
2018年03月27日 15:37 快科技
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　　3月27日下午，小米正式发布新一代全面屏小米MIX 2S，除了更精细的全面屏设计、国内首发骁龙845之外，拍照也是一大亮点。

　　小米手机拍照近来进步明显，无论小米Note 3还是红米Note 5都比以往提高了N个档次，小米MIX 2S发布之前雷军更是明示要和iPhone X同台竞技。

　　小米MIX 2S搭载了后置双摄，一个是1200万像素广角镜头，一个是1200万像素长焦镜头，传感器是来自索尼的IMX363，像素尺寸达到1.4微米。

　　它支持源自单反相机的Dual PD全像素双核对焦，以及光学防抖、光学变焦、硬件多帧降噪（瞬间连拍多张并合成）等一系列技术，还有专门的人像模式。

　　小米称，小米MIX 2S是小米史上拍照最好的手机，而权威相机评测机构DxOMark也第一时间放出了对小米MIX 2S拍照的完整体验，给出了综合97分、拍照101分、视频88分的好成绩。

　　97分的综合分与苹果iPhone X、华为Mate 10 Pro持平，并列总榜单第三位，仅次于三星Galaxy S9+、Google Pixel 2。

　　101分的拍照分，则同样与iPhone X处于同样的水平，仅次于三星Galaxy S9+。

　　也就是说，小米MIX 2S达到了小米手机拍照的新高度，在世界范围内也是顶级水准。

　　DxOMark将小米MIX 2S称为“中国明珠”，并表示“在弱光下，小米MIX 2S拍出了我们看到过的最平滑的图像之一”。

以下是小米MIX 2S的官方样张，感受感受：以下是小米MIX 2S的官方样张，感受感受：

 

小米拍照iphonex
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