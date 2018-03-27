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华为P20官宣：五大黑科技玩转拍照摄影

华为P20官宣：五大黑科技玩转拍照摄影
2018年03月27日 15:30 中关村在线
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　　明天是华为P20发布的日子，最近关于这款手机的相关参数已经得到了多角度曝光。据悉，后置莱卡三摄将会是这部P20最大的亮点之一。其实熟悉华为的朋友们都知道，华为P20对于拍照来讲是非常看重的，此番华为就披露了P20系列的五个拍照新技能我们一起来欣赏一下。

　　 一、慢动作拍摄，让时间逐渐慢下来

　　当下的安卓智能手机已经把慢动作拍摄作为自家的主推项目，一线水平甚至已经达到了960FPS，相信P20也不会让我们失望的。

　　 二、急速抓拍

　　官方称“快门零延迟”、“智能追焦”，显然P20在对焦精度和速度方面会更上一层楼，对付快速运动的物体也不在话下。

　　三、人像摄影大师再度升级

　　当年华为发布P10的时候就曾称呼其为“人像摄影大师”，这次华为P20将会再度升级，配合超高像素前置摄像头，每一拍都能成为大片。

　　四、超高像素

　　根据目前的种种爆料来看，华为P20最高配P20 Pro版本将会后置三颗摄像头，最高为4000万像素，第二个800万像素的负责长焦功能，而第三颗2000万像素的负责黑白细节和景深。

　　五、多倍变焦

　　根据目前得到的消息，最低会采用3倍无损变焦，因为具体参数不详暂时咱们还没有办法确定下来。

　　除了强悍的拍照之外，华为P20将会搭载海思麒麟970处理器，由于AI智能的加持，在拍照方面也是有了非常高的提升，也会成为P20系列幕后最大的功臣。

华为拍照黑科技
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