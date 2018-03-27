富士康宣布欲以8.66亿美元收购配件厂商贝尔金

新浪手机讯 3月27日下午消息，日前富士康子公司欲以8.66亿美元收购数码配件公司贝尔金。

贝尔金无线充电板

鸿腾公司（FIT Hon Teng）是苹果供应商富士康在香港的子公司，也是这次收购案的主角。

据金融时报报道，周二富士康子公司宣布将以8.66亿美元收购贝尔金，而鸿腾公司（FIT Hon Teng）将通过合并来获得贝尔金。贝尔金的收购包括旗下，领势（Linksys），Phyn和Wemo三家子公司。

鸿腾公司（FIT Hon Teng）计划与贝尔金打造一个智能家居业务，可能会推出与HomeKit合作的产品，以及其他智能家居系统，例如亚马逊的Alexa或Google Home。合并后，鸿腾将拥有贝尔金全部的700个专利，这将有助于提高未来的杠杆率。

贝尔金在苹果产品的配件制造上非常有名，他为iPhone、iPad和Mac电脑制造了各种配件，像保护套，屏幕贴膜，还有用来连接一些USB-C和Lightning数据线接口的设备的适配器。（得路）